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Çınarsuyu sezona hazır
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 08.07.2020 - 11:32,Son Güncelleme:

Çınarsuyu sezona hazır

Ordu’nun Ünye ilçesinde ulaşım kolaylığı ve sahip olduğu doğal kaynak değerlerinden dolayı çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayan Ünye Çınarsuyu Tabiat Parkı Tesisleri, sezona hazır hale getirildi.

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Yeniden halkın kullanımına açılan tabiat parkında bakım-onarım çalışmalarıyla birlikte kumsal temizliği, elektrik ve su alt yapısı, çocuk oyun grupları ve tesis içinde bulunan sosyal donatı alanları elden geçirildi.

Çınarsuyu sezona hazır


Deniz ve orman havasının birlikte yaşandığı ve konaklama üniteleriyle birlikte ziyaretçilerin ilgisini çeken Ünye Çınarsuyu Tabiat Parkı Tesisleri içerisinde 8 adet villa, 50 adet bungalov, kantin, mescit, lavabolar, duş yerleri, soyunma kabinleri yer alıyor. Voleybol sahası, kampçılar için kamp ateşinin yakılabileceği alan, toplu organizasyonlar için amfi şeklinde oturma standı, kıyı boyunca doğal kumsalı ile de dikkatleri çeken tabiat parkında, vatandaşların güvenli bir şekilde denize girmelerini sağlamak amacıyla cankurtaran hizmeti de veriliyor.

Çınarsuyu sezona hazır


Girişin kişi başı 5 TL olduğu Çınarsuyu Tabiat Parkı Tesisleri’nde bungalovlar günlük 46 TL, kır evi hafta içi günlük 350 TL hafta sonu 400 TL, 7 gün-14 gün veya 1 aylık konaklamalarda ise cazip ücretlerle hizmet veriyor.

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