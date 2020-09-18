Çilingoz Tabiat Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Doğa, kamp ve deniz sevenlerin bir araya gelebileceği eşsiz güzellikte tabiat parkları ülkemiz sınırları içerisinde göze çarpıyor. Pek çok aktivitenin yapılmasına imkan tanıyan bu özgün tabiat parklarından biri de Çilingoz Tabiat Parkı. Ziyaretçilerine aileleri ve sevdikleri ile beraber keyifli zamanlar geçirme imkanını sonuna kadar tanıyan park, hafta sonları gelmeyi düşünenler içinde oldukça merkezi bir konumda yer alıyor.

Çilingoz Tabiat Parkı Hakkında Bilgi

Çilingoz Tabiat Parkı, tabiat parkları kapsamında yer almakta olup kamp alanı olarak da büyük bir ilgi ve talep görmektedir. Kamp yapılacak yerler denildiğinde sahip olduğu alan ve doğal güzellikleri ile tercih edilen tabiat parklarından biridir. Kamp yapmak için oldukça uygun bir sahaya haiz olan Çilingoz Tabiat Parkı, yaklaşık olarak 17,75 hektarlık bir arazide bulunmaktadır. Çilingoz Tabiat Parkı 2011 senesinde tabiat parkı olarak kabul edilmiştir. 2005'te Bakanlar Kurulu tarafından "Yaban Hayatı Koruma Sahası" olarak ilan edilmiştir.

Çilingoz Tabiat Parkı içinde çok sayıda eğlenceli ve keyifli olanak ziyaretçilere sunulmaktadır. Bunların içerisinde aktivite olarak at binme, su sporları, balık tutma, voleybol ve futbol oynama, kamp kurma ve piknik yapma en çok sevilen ve tercih edilen faaliyetler. Çilingoz Parkı'nda yer alan tesislerde market, okey salonu, cafe, restoran, kiralık çadır, kamp yeri, plaj ve şezlong gibi önemli hizmetler gelenlere en iyi şekilde sağlanmaktadır. Parktaki piknik alanları, çadırlar ve bungalov tarzı konaklama karavanları doğal bir tatil anlayışını benimseyenler için harika bir seçim.

Bölgede yer alan restoranda deniz ürünlerini sevenler için lezzetli bir menüye haiz. Deniz ürünleri dışında pek çok yemek seçeneği de zengin içerikli menüde toplanmış durumda. Çay bahçesinde çay içmek ise parka gelenlerin değişmez tercihleri arasında bulunuyor. Marketten ihtiyaç duyduğunuz her türlü ihtiyacınızı karşılarken restorana gitmeyi düşünmeyenler fastfood büfede farklı lezzetlerle atıştırma yapabilirler. Her türlü yemek zevkine hitap eden seçeneğe parkta erişmek mümkündür.

Çilingoz Tabiat Parkı'na günübirlik olarak gelinebilir. Bunun dışında konaklama yapmak isteyenler içinde kısa ve huzurlu bir tatil için ideal bir park. Çilingozdere Baraj Gölü, tabiat parkına ayrı bir canlılık katıyor. Bu özel baraj gölünde balık tutabileceğiniz gibi hoş fotoğraf karelerini size sunan manzaranın tadını sevdiklerinizle birlikte doyasıya çıkarabilirsiniz. Çilingoz Tabiat Parkı, her mevsim hatırı sayılır bir ziyaretçi sayısına sahip olmakla beraber yaz aylarında daha fazla kalabalık oluyor. Yaz ve ilkbahar aylarında tabiat yeşilin bin bir tonunu cömertçe sergileyerek muhteşem görüntüsü ile büyülüyor.

Çilingoz Tabiat Parkı Nerede ve Nasıl Gidilir?

İstanbul ilinin Çatalca ilçesinde yer alan Çilingoz Tabiat Parkı, Yalıköy semtindedir. Tabiat parkı, Çatalca merkeze 62 kilometre mesafededir. İstanbul ili Avrupa Yakası'ndan uzaklığı ise ortalama olarak 115 kilometredir. Saat olarak yolculuk yaklaşık 2 saat kadar sürmektedir. Toplu taşımayı tercih edenler Yenibosna’dan Binkılıç Beldesi'ne giden otobüslere binerek sonrasında yakın bir lokasyondan taksi ile parka ulaşabilirler. Özel araç ile gelecekler ise Çatalca-Saray yoluna girerek orman yolu ya da Tem Otoyolu Çatalca Gişelerinden önce Çatalca'ya sonra Binkılıç'a ve en son olarak parka varabilirler.

Çilingoz Tabiat Parkı Giriş Ücreti (2020)

Çiligoz Tabiat Parkı giriş ücretleri 2020 yılı için şöyledir:

- Şahıs: 17-TL

- Bisiklet: 17-TL

- Motosiklet ve Atv + Ortak Kullanım: 25-TL

- Otomobil + Ortak Kullanım: 33-TL

- Minibüs + Ortak Kullanım: 81-TL

- Midibüs + Ortak Kullanım: 137-TL

- Otobüs + Ortak Kullanım: 225-TL

- Ortak Kullanım: 9-TL

- Günübirlik fiyat tarifesi akşam 21.00'a kadar geçerli olmaktadır.

Çilingoz Tabiat Parkı Ziyaret Saatleri (2020)

Çilingoz Tabiat Parkı, hafta içi ve hafta sonu istenildiği zamanlar ziyaret edilebilmektedir. Günübirlik ve konaklamalı parkı ziyaret etme seçenekleri mevcuttur.