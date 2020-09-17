Çilingoz Plajı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Çilingoz Plajı Özellikleri, Kamp İle Konaklama Detayları Ve Giriş Ücreti (2020)

Çilingoz tabiat parkına kendi aracınız ile gitmek isterseniz Çatalca-Saray hattı üzerinden Binkılıç Beldesinin çıkışından sağa dönerek 17 km devam ederek gidebilirsiniz. Aynı zamanda Yenibosnadan kalkan otobüslerle de kolaylıkla bölgeye ulaşım sağlayabilirsiniz.

Çilingoz Tabiat Parkı Özellikleri

2005 yılında Çilingoz tabiat parkı, yaban sahası ilan edildi. Bu nedenle bu alanda av yasağı bulunuyor. Bölgede çok çeşitli ağaç türleri ve dere kenarındaki küçük üzerinde de zengin bitki örtüsü bulunuyor. Bölgedeki mağaralar da gezginlerin dikkatini çekiyor. Bu bölgede kayın, gürgen, kızılağaç ve saçlı meşe ağaçları bulunuyor.

Bu bölgede koruma altına alınan canlılar arasında bıldırcın, çulluk, atmaca, karabatak, leylek, ağaçkakan ve saka gibi kuş türlerinin yanı sıra karaca, sansar, tilki, kurt, sincap ve çakal gibi canlılar da yer alıyor. Aynı zamanda bu bölgede Roma ve Bizans zamanından kalma 75 km’lik su bentlerini ziyaret edebilirsiniz.

Çilingoz Tabiat Parkında Kamp ile Konaklama Detayları

Çilingoz tabiat parkında, kamp kurabilir, bungalov evlerde konaklayabilir. Burada dilediğiniz gibi deniz, kum ve güneşin tadını sevdikleriniz ile doyasıya çıkarabilirsiniz. Çilingoz tabiat parkının yanında Çilingoz deresi yer alıyor. Buradan Çatalca’nın su ihtiyacını önemli ölçüde karşılayan Yıldız dağlarını karşınızda görebilirsiniz. Yemyeşil doğası, tertemiz havası, güzel denizi ve yürüyüş yapılacak ormanlık alanları ile dikkat çeken bu bölgenin tek kusuru ise, Karadeniz’e kıyısı olduğu için denizinin dalgası olmasıdır. Bu alanda dilediğiniz gibi kamp kurabilirsiniz. 1200 metrelik kumsala sahip olan bu bölgede denize girerken dikkatli davranmanız gerekir. Bölgeye sürekli kum taşındığı için iskele günümüzde artık kullanılmıyor. Fakat hala kumlar taşınmaya devam ediyor.

2020 Çilingoz Tabiat Parkı Giriş Ücreti

Doğal güzellikleri, uygun ve farklı konaklama seçenekleri ve kolay ulaşım imkanları ile dikkat çeken Çilingoz tabiat parkı 2020 giriş ücreti;

Yaya giriş ücreti 8 TL,

Otomobil ile giriş ve ortak kullanım 49 TL,

Otobüs ile giriş ve ortak kullanım, 225 TL,

4 kişiye kadar araç konaklama, 40 TL,

Küçük minibüs ve ortak konaklama 81 TL,

Büyük minibüs ve ortak kullanım 137 TL,

İlave kişi 4 kişiye kadar 40 TL,

4 kişiye kadar çadırda konaklama 40 TL,

Motosiklet ve ortak kullanım 25 TL,

Bisiklet 17 TL,

Ortak kullanım 9 TL

Çilingoz Denizi

Çilingoz tabiat parkının en önemli özelliklerinden birisi de denizidir. 1200 metre büyüklüğündeki denizi Karadeniz’e kıyısı olduğundan dolayı oldukça dalgalıdır. Denize girmek isteyenler dikkat etmeli ve bu bölgede çok yüzmeyi tercih etmemelidir. Saklı cennet olarak bilinen bu bölgede dilediğiniz gibi kafa dağıtabilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Uygun fiyatlarla grup olarak da gidip kamp yapabileceğiniz bu bölgede birbirinden güzel anılar biriktirme şansı elde edebilirsiniz.

Bu bölgede yapılaşma ve iklim kirliliği olmadığı için denizi berrak ve temizdir. Deniz hızla derinleştiği için bu bölgede denize girerken çok dikkat etmeniz gerekir. Aynı zamanda denize atlamayı sevenler için akvaryum olarak da bilinen basamakları çoklarla doğal bir kayalığa ulaşabilir ve buradan denize atlama imkanı yakalayabilirsiniz. Giriş geliş ve içeri giriş ücretinin uygun olduğu bu bölgede dilediğiniz zaman sevdikleriniz ile beraber küçük tatil kaçamakları yapabilirsiniz.