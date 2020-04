Çılgın bir seyahati anlatan ya da çok sevdiğimiz bir şehri yaşatan filmler

Midnight in Paris (Paris'te Gece Yarısı) / Komedi, Fantastik, Romantik / Imdb Puanı: 7,7

Muhteşem yönetmen Woody Allen’dan muhteşem bir film daha. Aynı zamanda oyuncu olarak da yer aldığı ve senaristliğini yaptığı bu keyifli filmi izlerken, kendinizi Paris’in sokaklarında adeta bir zaman tünelinde bulacaksınız. Nişanlısının ailesi ile Paris’te bir seyahate çıkan nostaljik bir oyun yazarının, her gece yarısında kendini 1920’lerin Paris’inde bulma macerasını keyifli bir dille anlatan hikâye, son derece ilgi çekici. Paris sokaklarının büyüsü, bir yudum şarap, usta edebiyatçılarla sonsuz sohbetler, romantik ilişkiler, zamanda yolculuk, nostaljik dokunuşlar, Fransız müzikleri, Paris'te Gece Yarısı filmini anlatmaya yeter mi bilemiyorum. Filmde ayrıca birbirinden ünlü oyuncuları izlemek ayrı bir keyif veriyor. İzlemeden karar veremezsiniz ama izlemeniz gereken büyülü bir film olduğu rahatlıkla söylenebilir. “Paris, sabahları güzeldir, akşamüstleri çekicidir, akşamları büyüleyicidir fakat gece yarıları büyülüdür.”









Why we ride / Belgesel, Aile, Tarih / Imdb Puanı: 7,6

Konumuz seyahate dayalı filmler olunca konunun özünde motosiklet olması da gayet doğal aslında. Fakat bu belgesel, biraz daha motosikletin tarihçesine, tuz zeminli hız rekorlarının kırıldığı Bonneville yarışlarına, gerçek motosiklet kullanıcılarının, yarışçıların ve gezginlerin özel röportajlarına da yer veriyor. Why we ride, motosiklet odaklı bir belgesel olsa da izleyiciye ara ara sunduğu muhteşem manzaralarla oldukça keyif veriyor. Motosiklet sürmenin hissettirdiği duyguların böylesine net verildiği özel bir yapım, türünün meraklıları için izlenmesi gereken bir belgesel. Yaklaşık 45 ülkeye yaptığı seyahati Jüpiter’in Gezileri isimli bir kitap ile anlatan Ted Simon da bu belgeselde motosiklet ile duygularını şu şekilde anlatmış: “Bütün endişeleriniz bir anda silinip gidiyor. Hayatınızı değiştirmek için korkularınızı ve endişelerinizi yenmekten daha iyi bir yol olduğunu düşünemiyorum. Şehirde takıntılı insanların sahip oldukları sorunlar absürt geliyordu. Hayat onlar için yolunda gitmiyordu ve dedim ki önemi yok, yaşıyorsun, bundan başka neye ihtiyacın var” sözleri, şu an yaşadıklarımıza da ışık tutar nitelikte.







The Way / Komedi-Drama / Imdb Puanı: 7,4

İspanya deyince aklınıza ilk gelen Barselona ya da Madrid gibi turistik ve kalabalık şehirleri unutun. The Way filmi, İspanya’nın müthiş köyleri, kasabaları, yürüyüş yolları ve doğal güzellikleri ile ülkenin çok farklı bir yüzünü, etkileyici bir konuyla seyircilerine sunuyor. Emilio Estevez'in yönetmen koltuğunda oturduğu filmin başrolünü yine kendisi ve gerçek hayattaki babası Martin Sheen paylaşıyor. Oğlunun hayatını kaybetmesi üzerine, onun hayalini gerçekleştirmek üzere ‘Hacılık Yolu’ olarak bilinen Camino de Santiago (St. James Yolu) yürüyüşünü tamamlamak üzere yola çıkan kararlı bir babanın hikâyesine tanıklık ediyoruz. Macera ve dostluklarla dolu yürüyüş seyahatinde, zaman zaman hüzünlenmeye ve zaman zaman gülmeye hazır olun. “Hayat yalnız yürümek için çok büyüktür.”









Everest / Aksiyon, Macera, Biyografi / Imdb Puanı: 7,1

Gerçek bir hikâyeden sinemaya uyarlanan Everst filmi, zirveye tırmanmaya çalışan bir grup dağcının inanılmaz maceralarını anlatıyor. Dünyanın en yüksek ve tırmanması en tehlikeli noktasına tırmanan dağcıların, karşılaştıkları şiddetli kar fırtınası ve sonrasında başlarına gelenlere odaklanan film, oldukça gerçekçi bir şekilde olayları izlettirmeyi başarıyor. 1996 yılında yaşanan gerçeklere dayanan Everest, gözünüzü bir an bile kırmadan izleyeceğiniz sıkı bir gerilim filmi. Başrollerinde Jake Gyllenhaal, Josh Brolin, John Hawkes ve Jason Clarke gibi pek çok ünlü ismi konuk eden film, hırs, dostluk, hayatta kalma mücadelesi ve spor gibi pek çok kavramı ele alıyor. “Biraz olsun farklı mecralarda gerilelim ve Everest’i yakından görelim.” derseniz, bu filmi izlerken nefesinizin kesileceği, yüzde yüz garanti. “Yaşadığınız hiçbir tecrübe, sizi olacaklara hazırlayamaz.”









One week (Son Yolculuk) /Macera, Dram / Imdb Puanı: 7,0

“Yaşamak için çok az zamanınız olduğunu bilseydiniz, ne yapardınız? Hangi hayata tutunurdunuz? Hangi isteklerinizi yerine getirmeye çalışırdınız? Hayattan en az ne isterdiniz?” Bu sorular, filmin tanıtımında kahramanımız Ben Tyler’ın (Joshua Jackson) ağzından duyduğumuz ilk cümleler. Kendi sağlığı ile ilgili aldığı kötü bir haber üzerine, yaşadığı tüm hayatı geride bırakıp ilk gördüğü motosikleti satın alarak macera dolu bir yolculuğa çıkmaya karar veren Ben Tyler’ı izlerken, hiç te yanlış bir karar vermediğine tanıklık edeceksiniz. Toronto’dan Tofino’ya yaklaşık 440 kilometrelik bir yolculuğa çıkan kahramanımızı izlerken hem gülüp hem de hüzünle düşüncelere dalabilirsiniz. Seyahati ve macera severlerin “İyi ki izlemişim” diyeceği bir film olduğunu samimiyetle belirtmeliyim. “Daha az seyahat edilmiş bir yola çık. Görülmemiş bir dünya keşfet. Asla gitmeyi planlamadığın bir yere git.”







Melekler ve Şeytanlar / Aksiyon, Gerilim, Gizem, /Imdb Puanı: 6,7

Roma’yı bu kadar net ve güzel tanıtan bir film daha olamaz herhalde. Roma’yı Roma yapan Vatikan ve müzeleri, meşhur meydanlar, birbirinden muhteşem mimarileri ile katedraller ve kiliseler, çeşmeler, anıtlar, heykeller, her şey bu filmde bir arada. Hele bu güzelliklere bir de sürükleyici aksiyon ve gizem dolu bir hikâye eşlik ederse, tadından yenmez de izlenir bir film ortaya çıkıverir. İlluminati isimli örgüt, Vatikan ve cesur bir bilim insanı (Tom Hanks) arasında filizlenen olayları izlediğimiz film, Vatikan ve gizemli olaylar hakkında çekilmiş en iyi filmler arasında yerini alıyor. Akıl Oyunları filmi ile ‘En İyi Yönetmen’ ve ‘En İyi Film’ ödülünü kazanmış ve pek çok başarılı filmin perde arkasında yer alan Ron Howard’ın yönetmenliğini yaptığı film, izlenmiş olsa bile defalarca izlenebilecek klasik yapımlar arasında yerini alıyor. Tom Hanks ve Ewan McGregor gibi efsane oyuncular, Roma’nın büyülü atmosferi, kendimizi kaptırıp izlememizin sebeplerinden sadece birkaçı.









Mandıra Filozofu / Komedi / Imdb Puanı: 6,7

Hangimiz düşünmemiştir büyükşehirlerden kaçmayı, ister deniz kenarı olsun, ister yeşillikler içinde olsun, şöyle ufacık da olsa bir köye yerleşmeyi. Şehir hayatından bunalınca hangimizin aklından geçmez ki işi gücü bırakıp, pılıyı pırtıyı toplayıp, elde olanı satıp uzaklara kaçmayı. Özellikle bu sıkıntılı zamanlarda, “Küçük bir yeşillik bahçemiz olsaydı, fena mı olurdu, en azından bir nefes alabilirdik bahçemizde” diye kaçımız düşünmüşüzdür kim bilir? Lafı fazla uzatmadan, bilmem kaçıncı kez izlediğim ve sizlerin de izlemiş olduğunuzu düşündüğüm Mandıra Filozofu filmini bir kere daha hatırlatmak istedim. Başarılı film yapımcısı ve senaryo yazarı Birol Güven’in kaleme aldığı muhteşem film, Bodrum’un Çökertme Koyu’nun güzelliklerini ve aslında hayatta ne kadar boş şeylerle uğraştığımızı, keyifli bir şekilde gözler önüne seren harika bir yapım. Bakır tavada göz yumurta ve Mustafa Ali’nin ders niteliğindeki felsefe dolu sözlerini unutmak ne mümkün.

Letters to Juliet (Aşk Mektupları) / Macera, Komedi, Dram / Imdb Puanı: 6,5

Ceil Friedman’ın kitabından uyarlanan Letters to Juliet filminde, nişanlısı ile Verona’ya giden kahramanımız Sophie, Verona’daki Romeo ve Juliet’in evinin bahçesindeki taş mektup duvarından oldukça etkilenir. Bu arada ‘Juliet'in sekreterleri’ isimli bir grup kadın, taş mektup duvarındaki bütün mektuplara zamanla cevap vermektedir. Hep başarılı bir yazar olmak isteyen Sophie, şans eseri, bu duvardan 1957’de yazılmış ama cevaplanmamış bir mektup bulur ve kendini tutamayıp ona cevap yazar. İşte bütün romantik ve komik hikâye bundan sonra başlar. Her bir sahne sonrasında ne olacağını merakla ve yüzünüzde bir gülümseme ile beklediğiniz filmde, Verona’nın muhteşem güzelliği, büyük bir aşk, İtalya’nın büyülü bağları ve bağ evleri sizleri bekliyor. İzleyin, asla pişman olmayacaksınız. “Şimdiye kadar anlatılan en büyük aşk hikâyesi, sizinkidir!”









To Rome with Love (Roma’ya Sevgilerle) / Komedi, Müzik, Romantik / Imdb Puanı: 6,3

Yine Woody Allen ve yine Roma, sanırım başka söze gerek yok. Bir de işin içine büyülü güzelliği ile Penelope Cruz girerse daha ne diyelim. İzleyin, asla pişman olmayacaksınız. Birbirinden farklı hikâyelerin yaşandığı yapım, kendine hayran bırakan Roma manzaraları ile son derece iç açıcı ve oldukça eğlenceli. Aynı zamanda başrollerden birini oynayan Woody Allen ‘ın yönetmenliğini yaptığı filmde, efsane ‘Hayat Güzeldir’ filmi ile ‘En İyi Erkek Oyuncu’ Oscar ödülünü kucaklayan Roberto Benigni’nin de yer aldığını belirtmeden geçmeyelim.









Hedefim Sensin / Komedi / Imdb Puanı: 6,2

Çok sevdiğimiz Gökçeada’yı daha yakından tanımak, daracık sokaklarında heyecanlı ve keyifli bir macera eşliğinde dolanmayı hangimiz istemez şu zamanlarda. Çiğ köfteci Zekeriya’nın talihsiz bir olay yaşaması sonucu İstanbul’da başlayan hikâyesi Gökçeada’ya kadar gidiyor. Gökçeada’nın renkli meyhaneleri, muhteşem plajları, sevimli sokakları ve esnafı, Hedefim Sensin’de bizlerle. Senaryosunu Ata Demirer’in yazdığı yapımda yine başrollerde Ata Demirer ve Demet Akbağ gibi bizi çoğu zaman güldüren başarılı oyuncular yer alıyor. Birçok usta sanatçının da oynadığı yapım, defalarca izlenecek filmler listesinde baş safları tutuyor. Hem gülmek hem de Gökçeada’da biraz turlamak ister misiniz? O halde açılsın ve izlensin Hedefim Sensin.

Patron Mutlu Son İstiyor / Komedi, Romantik / Imdb Puanı: 6,1

Romantik bir komedi filmi senaryosu yazması için Patronu tarafından Kapadokya’ya gönderilen Sinan’ın (Tolga Çevik) eğlenceli hikâyesine tanıklık ediyoruz. Otelin sahibinin kızı Eylül’den (Ezgi Mola) çok etkilenen senaristin, eğlenceli maceraları ve Kapadokya’nın güzelliği, filmi izletmeye fazlasıyla yetiyor. Kendinizi bir anda, hem keyif dolu bir hikâyenin içerisinde hem de Kapadokya’nın büyülü atmosferinde bulacaksınız. Etkilenmeye ve yolculuğa hazır olun.





Chernobyl Diaries (Çernobil'in Sırları) / Gizem, Korku-Gerilim / Imdb Puanı: 5,0

Çernobil’in korkunç hikâyesini daha da ürkütücü bir hale dönüştürmeyi başaran film, gerilim ve korku severlere hitap ediyor. Avrupa’da sayısız yeri gezen ve macerayı seven 6 arkadaş, gezilerindeki adrenalini daha da arttırmak üzere Çernobil’in 20 kilometre yakınında terk edilmiş Pripyat’ı gezdirmesi için bir rehber tutarlar. Çernobil Nükleer Santrali çalışanlarının kaldığı terk edilmiş şehri gezerken, önce her şey normal akışındadır fakat ne zamanki geri dönmeye karar verirler, o anda film özüne dönmeye başlar ve gerçek gizem kendini gösterir. Terk edilmiş ıssız Pripyat şehrinde yalnız olmadıklarını anlayan 6 arkadaşı, sıkı bir gerilim beklemektedir. Çernobil'in Sırları’nı merak edenler ve korku sevenler için doğru tercih.