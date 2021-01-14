Çıldır Gölü’nde buzlarla vals

Muhteşem manzarası ve göz alıcı mavisi ile ziyaretçilerini büyüleyen Çıldır Gölü’nün buz tutan yüzeyinde yürüyen insanlar, kızak sürenler ve çeşit çeşit manzaralar ile insanları bambaşka bir dünyaya götürüyor. Bu yıl geç donmasına karşın, havaların son günlerde sıcak gitmesiyle birlikte bir kısmı çözülen Çıldır Gölü’nde adrenalin dolu yürüyüşe çıkan insanlar çalan müzik eşliğinde halay çekip oynuyor. Atlı kızaklarla gezinti yapan vatandaşlar ise gönüllerince eğlenmenin keyfini yaşıyor.









“Suyun üzerinde olmak farklı bir duygu”



Kars’ta Çıldır Gölü’ne geldiklerini ifade eden Suat Sarı, “Bugün buraya geldik. Çıldır Gölü’ne gerçekten çok güzel, insanların gelmesini isterim. Bir doğal güzellik, çok güzel şeyler hissediyorum. İnsan suyun üzerinde sanki uçarmışçasına, farklı bir duygu, güzel bir duygu herkesin tatmasını isterim kesinlikle suyun üzerine olmak farklı bir duygu “dedi.









“Biraz korktum ama arkadaşların desteğiyle yürüdüm”



Arkadaşlarıyla birlikte gezmeye geldiklerini belirten Büşra Yaprak, “Arkadaşlarımızla beraber Çıldır Gölü’ne gezmek için geldik. Gölün üzerinde yürümek gayet güzeldi. İlk defa gördüm. Soğuk olsa da yine de değer. Biraz< korktum açıkçası arkadaşların desteğiyle yürüdüm” diye konuştu. Kars’ın Arpaçay ilçesi Kütük Ev bölgesine yakınlarıyla birlikte gezmeye gelen vatandaşlar buzları kısmen çözülen Çıldır Gölü yüzeyinde düşe kalka, kayarak gönüllerince eğleniyor. Bazı vatandaşlar ise bol bol fotoğraf çekilerek anı ölümsüzleştiriyor.