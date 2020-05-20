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Çiçek açan 'yabani orkideler' görsel şölen sunuyor
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 20.05.2020 - 11:05,Son Güncelleme:

Çiçek açan 'yabani orkideler' görsel şölen sunuyor

Kahramanmaraş’ta hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyir etmesiyle çiçek açan yabani orkideler görsel bir şölen sunuyor.

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Kahramanmaraş’ta Çukurhisar, Andırın-Çığşar ve Göksun-Mehmetbey bölgelerinde çiçek açan orkideler, fotoğraf sanatçılarını ve doğaseverleri kendine çekiyor.

Çiçek açan yabani orkideler görsel şölen sunuyor


Koruma altındaki orkidelerin çiçek açmasıyla bölgeye giden doğaseverlerden Cafer Akbaba, “Burası Çukurhisar Vadisi. Burası orkidenin memleketi aslında. Toplanması, götürülmesi yasak koruma altında. Buna rağmen orkideleri sökmek için gelen insanlar var ama koruyucularımız müdahale ediyor” dedi. Orkidenin güzelliğini ve kokusunu çekmek için bölgeyi ziyaret eden vatandaşlar, bu güzelliklerin gelecek nesillere bozulmadan aktarılması için doğaya saygılı olunmasını istediler.

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