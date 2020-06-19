Cezayir'in şehirleri neler? Cezayir başkenti, nüfusu, yüzölçümü, telefon ve posta kodu bilgileri

Cezayir coğrafi konum itibari ile Kuzey Afrika'da yer almaktadır. Ülkenin resmi adı ise Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti'dir. Cezayir sahip olduğu yüzölçümü itibari ile Afrika kıtasının en büyük ülkesidir. Sahip olduğu yüzölçümü ile de Afrika kıtasının en kalabalık ülkelerinden biridir. Tunus, Libya, Nijer, Moritanya, Mali, Fas ve Batı Sahra Cezayir'in komşu olan ülkeleridir. Cezayir Afrika'da bulunan İslam ülkelerinden biridir. Cezayir hem Arap hem de Berberi ülkesidir. Ülkede İslam en yaygın dindir. Cezayir ismi ise Arapçadan gelmektedir. Arapçada adalar anlamına gelmektedir.

Cezayir'de resmi dil Arapça ve Berberi dilleridir. Arapça ve Berberice ülkede en çok konuşulan dillerdir. Cezayir üniter yarı başkanlık sistemi ile birlikte yönetilen ülkedir. Cezayir'in tarihi Fransızlardan gelmektedir. Ülke uzun yıllar boyunca Fransa hakimiyeti altında yaşamıştır. Bundan dolayı Cezayir'de Fransızca dili de konuşulmaktadır. Cezayir Afrika'nın en gelişmiş ülkelerinden biridir. Öyle ki insani gelişme endeksine göre ülke yüksek insani gelişme endeksine sahiptir. Cezayir dinarı ise ülkenin resmi para birimidir.

Cezayir'de trafik akışı sağ taraftan akmaktadır. Uzun yıllar Fransız sömürgesi olan ülke Fransa'dan bağımsızlığını 1952 yılında kazanmıştır. Ülke tarihte 1830 yılında bir Fransız kolonisi haline gelmişti. Toplam 122 yıl Fransız kolonisi olarak kalan ülke daha sonra bağımsızlığını kazanmıştır. Cezayir toplam 48 vilayete ayrılmış olan bir ülkedir. Sahra çölünün önemli bir bölümü ise Cezayir'de yer almaktadır. Akdeniz'e kıyısı olan bir ülke olduğundan dolayı Cezayir'de Akdeniz iklimi hakimdir. Cezayir'in Kuzey'inde Akdeniz iklimi hakimken, güneyinde ise çöl iklimi hakimdir. Afrika kıtasının en zengin ülkelerinden biri olan Cezayir günümüzde hala gelişmeye devam eden bir ülke konumundadır.

Cezayir bir dönem Osmanlı hakimiyeti altında yaşayan bir ülke idi. Ülkede günümüzde Osmanlı dönemine ait olan camilere rastlamak mümkündür. Caminin dışında Osmanlı eserleri de yine ülkede bulunmaktadır. Cezayir yaklaşık olarak 300 yıl Osmanlı hakimiyeti altında kalmıştır. İlk kez 1517 yılında yapılan sefer ile Osmanlı'ya bağlanmıştır.

Cezayir'in Şehirleri Neler?

- Cezayir

- Vahran

- Konstantin

- Tilimsan

- Skikda

- Jijel

- Gardaya

- Tamanrasset

- Tindouf

- El Qued

- Setif

- Tiaret

- Laghouat

- Souk Ahras

- Annaba

- Biskra

- Bejaia

- Barika

- Boumerdes

- Tizi Ouzou

- Sidi Belabbas

- Muaskar

- Buleyde

- Dely İbrahim

- Tissemsilt

- Casbah

- El Djazair

- Bab Ezzouar

- Kençela

- Ayn El Türk

- Bouira

- Bousfer

- Mersü-l Kebir

- Batna

- Bir Mourad Rais

- Relizane

- Kouba

- Boufarik

- Timgad

- Ben Hadis

- Cheraga

- Adrar

- Bou Zadjar

- Bordj Bou Arreridj

- Bechar

- Şerşel

- Ain Defla

- Tenes

- Chlef

- Mosteganim

Cezayir'in Başkenti Neresidir?

Cezayir'in başkenti Cezayir'dir.

Cezayir'in Nüfusu Kaçtır?

Cezayir'in toplam nüfusu 42.23 milyondur.

Cezayir'in Yüzölçümü Ne Kadardır?

Cezayir'in toplam yüzölçümü 2.382.000 kilometre karedir.

Cezayir'in Telefon Kodu Nedir?

Cezayir'in uluslararası haberleşme için telefon kodu +213'dür.

Cezayir'in Posta Kodu Nedir?

Cezayir'in uluslararası posta kodu 16000'dir.