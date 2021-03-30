Çeşnigir Köprüsü Nerede? Çeşnigir Köprüsü Tarihi, Hikayesi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Çeşnigir Köprüsü, Türkiye üzerinde Kırıkkale ilinin Karakeçili ilçesi içerisinde yer almaktadır. Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan bu köprü, Selçukluların zamanında yapılmıştır.

Çeşnigir Köprüsü Hakkında Bilgi

Çeşnigir Köprüsünün yapım tarihi hakkında hiçbir net bilgi bulunamamaktadır. Uzunca yıllardan beri bu köprünün yapım tarihi araştırılmaktadır. Son yapılan araştırmalar neticesinde gene net bir sonuç elde edilememiş, ancak köprünün mimari desenlerinden dolayı 13.yüzyıl içerisinde yapıldığı tahmin edilmiştir. 1402 yılında Ankara Savaşına yolculuk ederken de, Timur'un bu köprü üzerinden geçtiği tahmin edilmektedir.

Yıllar Yıllar sonra Yavuz Sultan Selim tarafından Mimar Sinan'a tekrardan yaptırılan bu köprü, sağlamlığı sayesinde de günümüze kadar ulaşmıştır. Aynı zamanda Selçuklular zamanında yapıldığı neredeyse kesin olarak bilinen Çeşnigir Köprüsü, Türk tarihi açısından da çok büyük bir yere sahiptir.

O dönemlerde mimari açıdan dünyanın en iyisi olarak bilinen Selçuklular, bu köprü ile birlikte de kendilerini tekrardan kanıtlamayı başarmışlardır. Çeşnigir Köprüsünün yapımında tamamen sağlam malzemeler kullanılmış ve zemin çok sağlam bir alana inşa edilmiştir. Geçmiş zamanlardan bu zamana kadar kolaylıkla taşınabilmiş olan bu köprü, toplamda da 2 kere restorasyon geçirmiştir.

Cumhuriyet Döneminin de çeşitli zamanlarında restore edilmiş olan bu köprü, en son olarak 2010 yılında Karayolları tarafından restore edilmiştir. Cumhuriyet dönemlerinin belirli zamanlarında da trafiğe açık olarak kullanılan bu köprü, daha sonrasında su seviyesinin yükselmesi ile birlikte trafiğe kapatılmış ve yalnızca halkın gözetimine sunulmuştur. Bu köprüyü gidip yerinde görebilmek mümkündür.

Çeşnigir Köprüsü Nerede?

Çeşnigir Köprüsü, Kırıkkalenin, Karakeçili ilçesi içerisinde bulunmaktadır. Günümüzde hala kullanımına devam eden bu köprü, Karakeçili ilçesindeki barajların yükselmesi ile trafik için kullanılamaz hale gelmiştir. Ancak günümüzde çeşitli işlevler için hala kullanılmakta olan bu köprü, günümüzde de sağlamlığını korumaktadır. Her sene binlerce farklı kişi 13.yüzyıl içerisinde yapılmış olan bu köprüyü incelemek için Türkiye'ye gelmekte ve Kırıkkale iline ziyaret gerçekleştirmektedir.

Çeşnigir Köprüsüne Nasıl Gidilir?

Çeşnigir Köprüsüne Kırıkkale içerisinden gitmek mümkündür. Karakeçili ilçesine ulaştıktan sonra Çeşnigir Köprüsünü kolaylıkla bulabilirsiniz.

Çeşnigir Köprüsü Tarihi

Çeşnigir Köprüsünün tarihi açısından elimizde net bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak birçok farklı tarih bilimcisinin yaptığı araştırmalara göre, bu köprü Selçuklular zamanında inşa edilmiştir. Timur'un 1402 yılında Ankara Savaşına giderken bu köprü üzerinden geçtiği bilinmektedir. Aynı zamanda 13.yüzyıl mimarisinden de çeşitli farklı simgeler taşımakta olan bu köprü, aynı zamanda sağlamlığı ile de dikkatleri üzerinde toplamıştır.

Çeşnigir Köprüsü Hikayesi

Çeşnigir Köprüsü, Geçmiş Türk devletlerine ait olan bir mimari eserdir. Bu güne kadar hala sağlamlığını korumuş olan bu köprü, aynı zamanda Selçuklular zamanında inşa edilmiş ve kullanılmaya başlanmıştır. Yavuz Sultan Selim zamanında Mimar Sinan tarafından tekrardan restore edilen bu köprü, tarihimiz açısından da çok büyük etkiler taşımaktadır. Korunan mimari eserlerden birisi olan bu köprü, aynı zamanda her yıl meraklı tarih bilimcilerini de kendisine çekmektedir.

Çeşnigir Köprüsü Özellikleri

Cumhuriyetin ilk dönemlerinde trafiğe açık bir şekilde kullanılmakta olan bu köprü, daha ilerleyen zamanlarda su seviyelerinin yükselmesi ile trafiğe kapatılmıştır. Daha sonrasında da çeşitli işler için kullanılmış olan bu köprü, günümüzde de trafiğe kapalı olarak faaliyet göstermektedir. Kırıkkale içerisine giderek bu köprüyü görebilirsiniz.