Çeşme Plajları 2020 - Çeşme'de Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Çeşme Türkiye'nin turizm cenneti olan bir ilçesidir. İzmir'in gözde ilçelerinden biri olan Çeşme'de muhteşem güzellikte koylar ve plajlar bulunur.

Çeşme'de Denize Girilecek En İyi Ücretli Plajlar

1) Altınkum Plajı

Altınkum plajı Çeşme denilince ilk akla gelen plajlar arasındadır. Altınkum plajı girişi ücretli olan bir plajdır. Ücretli olmasına karşın bu plaj oldukça fazla tercih edilmektedir. Masmavi ve tertemiz suyu ile ziyaretçilerin en çok sevdiği plajlar arasında yer alan Altınkum plajı içerisinde işletmeler ve kafeler bulunmaktadır. Denize girdikten ve çıktıktan sonra bu kafelerden bütün ihtiyaçlarınızı an be an gerçekleştirebilirsiniz. Altınkum plajına giriş ücreti 40 ila 50 TL arasında değişmektedir.

2) Çark Plajı

Çeşme'nin muhteşem güzelliklerini yansıtan bir plajı da Çark plajıdır. Çark plajı içerisinde hem denize girebilir hem de su sporlarına katılabilirsiniz. Çark plajında aynı zamanda sörf yapma şansı da bulunmaktadır. Sörf yapmak isteyen kişiler için özel sörf alanları kuruludur. Çark plajına giriş ücreti 80 liradır. Bu ücrete şezlong ve şemsiye kiralama da dahildir. Bu plajda suyun derinliği 1 metreyi aşmamaktadır. Bundan dolayı yüzme öğrenmek için de oldukça güzel bir plajdır.

3) Altınyunus Plajı

Çeşme'nin bir diğer güzel plajı da Altınyunus plajıdır. Altınyunus plajı otele ait olan girişi ücretli bir plajdır. Bu plajda her türlü aktivite mevcuttur. Bundan dolayı özellikle hem yüzme hem de diğer aktiviteler ile uğraşmak isteyenler için Altınyunus plajı tercih edilen bir plajdır. Oldukça konforlu bir plaj olan Altınyunus plajının suyu oldukça temizdir. Baktığınızda suyun en altını görebilirsiniz. Ayrıca derin olmayan denizi sayesinde bu plaj çoğu kişi tarafından tercih edilmektedir.

Çeşme'de Denize Girilecek En İyi Ücretsiz (Halk Plajları)

1) Paşalimanı Koyu

Çeşme'nin ücretsiz plajlarından birisi olan paşalimanı koyu Çeşme'nin merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunur. Bundan dolayı da bu plaja ulaşmak kolaydır. Paşalimanı koyu toplu yazlık konutlarının da bulunduğu bir yerdedir. Bundan dolayı çevresinde konaklama imkanları da üst seviyededir. Çeşme'nin en çok tercih edilen plajları arasında Paşalimanı koyu gelmektedir. Dezavantajlarından birisi olarak işletmenin olmadığını söyleyebiliriz. Paşalimanı koyuna gelirken şezlong ve şemsiyenizi kendiniz getirmeniz önemlidir.

2) Delikli Koy

Delikli koy da Çeşme'nin güzide yerlerinden birisidir. Doğal güzelliğe sahip olan bu plajda denize girerken benzersiz deneyim yaşayabilirsiniz. Bu plajda aynı zamanda yüzme bilmeyenler için de biçilmiş kaftan. Yüzme öğrenmek için tercih edebileceğiniz bu plaj son derecede temiz bir suya sahiptir. Ayrıca suyu da derin olmaması önemli avantajlardan birisidir. Delikli koy çevresinde yer alan işletmeler ile birlikte her türlü ihtiyacınızı giderebilirsiniz. Tuvalet ve soyunma kabini hizmetleri bulunmaktadır. Giriş tamamen ücretsizdir.