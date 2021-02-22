Cennet Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Cennet Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Cennet Adası, Marmaris koyunun giriş bölümünde bulunan masmavi denizi ve yeşil ormanları ile göz kamaştıran bir tabiat harikasıdır. Burada zaman geçirmek adına yapılabilecek pek çok aktivite vardır. Tekne turları en çok tercih edilen aktivitelerin başında yer almaktadır.

Cennet Adası Hakkında Bilgi

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Cennet adası aslında bir yarımada olma özelliğine sahiptir. 1999 yılında bu bölge arkeolojik sit alanı olarak kabul edilmiştir. Adada Nimara Mağarası bulunur. Bu mağara Paleolitik çağdan başlayarak Tunç devrine kadar insanların kullanmış olduğu bir yerdir. Bu mağaradaki bulgular Marmaris'te yaklaşık 12 bin yıldır yaşam olduğunu göstermektedir.

Cennet adası Marmaris koyunun girişinde, şehir merkezinin de tam karşısında bulunur. Şehir merkezine yaklaşık 8 km uzaklıktadır. Burada Yalancı Boğazı ismi verilmiş bir set ile yarımada karaya bağlıdır. Marmaris ilçesinden baktığınız zaman bu seti görmeniz imkansızdır. Set, boğaz görünümüne sahiptir. Cennet adasının anakaraya bağlanmış olduğu bölge Adaköy ismini almıştır. Denizden gidilmek istendiğinde Cennet Adası yaklaşık 5,5 km uzaklıktadır. Karadan gidildiği zaman ise 20 km sonra adaya ulaşabilirsiniz.

Cennet Adası Tarihi

Cennet Adasını anakaraya bağlayan ve Yalancı Boğazı ismini almış olan set eski zamanlarda yat limanı olarak kullanılmıştır. Marmaris'in çekek yerleri ile marinaları da bu bölgededir. Cennet adası Marmaris'in hemen karşısında bulunmaktadır.

Cennet adasında bulunan Nimara isimli mağara 12 bin yıl öncesinden insanlar tarafından kullanılmıştır. Mağarada yapılan kazı çalışmalarında 500 üzerinde cam, kesici alet ve dilgiler bulunmuştur. Bu mağaranın Antik çağda ise tapınak olarak kullanıldığı düşünülmektedir.

Cennet Adası Nerede?

Cennet Adası ülkemizin Muğla ilinin Marmaris ilçesine bağlı olan bir yarım adadır.

Cennet Adasına Nasıl Gidilir?

Cennet Adasına denizden gitmeyi düşünüyorsanız yaklaşık 8 km sonra adaya ulaşabilirsiniz. İsterseniz araçla da Cennet Adasına gitmek mümkündür. Yalancı Boğaza geldikten sonra muhteşem doğa manzarası eşliğinde Cennet Adasına doğru yürüyüş de yapabilirsiniz.

Cennet Adası Gezilecek Yerler

Marmaris'e gelen turistlerin Cennet Adasını mutlaka görmesi gerekmektedir. Harika doğası ile insanı büyüleyen bu yerde yapılabilecek pek çok aktivite de bulunmaktadır. Buraya gelen kişiler muhteşem manzara eşliğinde doğa yürüyüşleri yapabilir. Yaklaşık 8 km sonra ise Yalancı Boğazı isimli alana gelmiş olursunuz.

Cennet Adasında yiyebileceğiniz birbirinden güzel deniz ürünleri de bulunmaktadır. Doğa manzarası eşliğinde dilediğiniz restoranda balık ürünleri yiyebilirsiniz. Bunun yanında doğa fotoğrafçılığına meraklı olan kişiler buralarda oldukça güzel fotoğraflar da çekebilmektedir.

Cennet Adasında bulunan Nimara Mağarası da gezilip görülmesi gereken yerlerden bir tanesidir. Çok eski çağlardan günümüze kadar gelmiş olan bu mağarada yapılan kazı çalışmalarında pek çok tarihi eser de ortaya çıkarılmıştır.

Özellikle yazın dışarısı bunaltıcı bir şekilde sıcakken mağaranın içinde serinlemeniz mümkündür. Bunun yanında mağaranın tavanından da yer yer sular damlamaktadır. Buraya arabayla gelmeyi düşünüyorsanız park sıkıntısı da çekmezsiniz.

Cennet Adasında gün batımını izlemek de farklı bir ayrıcalık. Adanın her bölgesinden güzel gün doğumu fotoğrafları çekebilirsiniz.

Cennet Adasının denizi de tertemiz. Oldukça sakin olması sebebi ile de yüzmeye elverişli. Bunun yanında burada dalış yapma imkanınız da bulunmaktadır.

Burada bulunan bir diğer mağara da Fosforlu Mağarasıdır. Mağaranın dışındaki ve içindeki suların turkuaz olması ve güzel bir yansıma oluşması sebebi ile mağaraya bu isim verilmiş. Fosforlu Mağaraya araç ile gitmek mümkün değil. Bunun yerine tekne turları ile bu güzel mağarayı görebilirsiniz.

Cennet Adası Konaklama Şartları

Cennet Adasında bütçenize uygun kalabileceğiniz pek çok otel seçeneği vardır.

Cennet Adası Özellikleri

Cennet Adası, Marmaris'in gezilip görülmesi gereken tatil bölgelerinden biridir. Doğa manzarası ve mükemmel denizi ile insanı adeta kendine hayran bırakır. Buranın ismi ada olarak geçse de aslında bir yarımadadır ve anakaraya bağlıdır. Anakaraya bağlı olması sebebi ile de buraya araç ile de gidilebilir.