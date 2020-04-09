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Cenevre Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri
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Haber Giriş: 09.04.2020 - 00:46 | Son Güncelleme:

Cenevre Türk Başkonsolosluğu Nerededir? Konsolosluk İletişim Bilgileri, Adresi, Telefon Numarası Ve Çalışma Saatleri

Her ülkenin diğer ülkeler ile anlaşmaları neticesinde Başkonsolosluk kurma hakkı vardır. Başkonsolosluklar ülkeler arası iletişimi sağlar ve bir nevi aracı görevi görür. Türkiye'nin de Dünya ülkelerinin çoğunda konsolosluk anlaşması bulunmaktadır. Yıllardan beridir hizmet veren konsolosluklardan birisi de Cenevre Türk Başkonsolosluğu'dur. Sizler için Cenevre Türk Başkonsolosluğu ile ilgili tüm detayları derledik.

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Cenevre Türk Başkonsolosluğu yurt dışında bulunan bir Türk Başkonsolosluğu’dur. Konsolosluğun Büyükelçisi ise Türkiye Cumhurbaşkanı tarafından atanmıştır.

 Cenevre Türk Başkonsolosluğu Nerededir?

 Cenevre Türk Başkonsolosluğu İsviçre'nin Cenevre kentinde bulunan Türk Başkonsolosluğu'dur. Avrupa kıtasında birçok Türk Başkonsolosluğu vardır. Cenevre Türk Başkonsolosluğu ise Avrupa'da bulunmaktadır.

 Cenevre Türk Başkonsolosluğu Adresi

 Consulat Général de Turquie/T.C.Cenevre Başkonsolosluğu 20, Route de Pré-Bois, 1215 Genève 15 C.P. 1901 (International Center Cointrin (ICC) İş Merkezi D.Blok.2.Kat)

 Cenevre Türk Başkonsolosluğu Telefon Numarası

 Telefon Numarası:

 ​​​​​+41 22 710 9360

 Faks Numarası: +41 22 710 9361

 Cenevre Türk Başkonsolosluğu Çalışma Saatleri

 Cenevre Türk Başkonsolosluğu Pazartesi ve Cuma günleri hizmet vermektedir.

 Pazartesi: 09:00 - 13:00

 Cuma: 14:00 - 17:00

 

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