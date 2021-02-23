Cemile Sultan Korusu Nerede Ve Nasıl Gidilir? Cemile Sultan Korusu Tarihi, Giriş Ve Kahvaltı Ücreti Hakkında Bilgi

Cemile Sultan Korusu, eski tarihlerden beri İstanbul'un en önemli parkları ve yeşil alanları arasında gelmektedir. Zaman zaman restore edilerek farklı kullanım amaçları için tercih edilen Cemile Sultan Korusu, şu anda içinde restoranların, spor tesislerinin ve kafelerin bulunduğu bir alan haline gelmiştir.



Cemile Sultan Korusu Hakkında Bilgi



Cemile Sultan Korusu, İstanbul Boğazı'nda yer alan bir alandır. İstanbul Boğazı'nın Anadolu Yakası'nda yer alan Cemile Sultan Korusu'ndan tüm Avrupa Yakası'nın sahil şeridi gözlemlenebilmektedir. Bunun yanı sıra Cemile Sultan Korusu'nun çeşitli kuşları ve doğada ender görülen ve genellikle bir ev kuşu olarak bilinen papağanları da doğal ortamlarında gözlemleyebilmek mümkündür. Ayrıca korunun içerisinde yüzme havuzu, tenis kortu, gezi ve yürüyüş alanları, satranç ve mini golf platformları bulunmaktadır.



Cemile Sultan Korusu Nerede?



Cemile Sultan Korusu, İstanbul ilinin Anadolu Yakasında bulunan Üsküdar'da yer almaktadır. Merkezi konumda olan Cemile Sultan Korusu, Kandilli olarak bilinen semtin en bilinen alanları arasında gelmektedir. Ayrıca Beykoz, Kadıköy, Ataşehir ve Ümraniye ilçelerine de komşusudur.



Cemile Sultan Korusu'na Nasıl Gidilir?



Cemile Sultan Korusu'na gidebilmek için farklı alternatif güzergahlar bulunmaktadır. Avrupa Yakası'ndan gelecek olanlar için şehir hatlarının Beşiktaş, Karaköy, Eminönü limanlarından vapurlarına binerek Üsküdar'a gelmektedir gerekmektedir. Üsküdar merkezden Kandilli ve Rasathane bölgesine giden İETT otobüsleri Cemile Sultan Korusu'ndan geçmektedir. Bunun yanı sıra Halkalı'dan kalkan Marmaray ile de Üsküdar'a gidilerek Cemile Sultan Korusu'na gidilebilmektedir. Pendik - Kartal - Maltepe - Ataşehir ilçelerinden M4 Tavşantepe - Kadıköy Metro Hattı ve Çekmeköy - Ümraniye ilçelerinden ise M5 Üsküdar - Çekmeköy Metro Hattı ile Üsküdar ve Ayrılık Çeşmesi duraklarından İETT otobüsleri ile ulaşım sağlanabilir.



Cemile Sultan Korusu'nun Tarihi



Cemile Sultan Korusu bugün İstanbul Ticaret Odası'nın işletmesinde bulunan bir alandır. Genel olarak açık olsa da bazı bölümlerine özel rezervasyon ile girilebilmektedir. Elde edilen gelir hem koru için hem de İstanbul Ticaret Odası'na ait olan İstanbul Ticaret Üniversitesi için kullanılmaktadır. Osmanlı Sultanı Abdülmecid tarafından kızı Cemile Sultan için özel olarak yapılan koru önce yunan bir armatöre ardından da bir film yapımcısına satılmıştır. Cumhuriyet döneminde devlet topraklarına katılan Cemile Sultan Korusu, İstanbul Ticaret Odası Eğitim ve Sosyal Hizmetler Vakfı tarafından kiralanmış ve işletmesi yapılmıştır. Korunun tüm bakım, onarım, personel gideri oda tarafından sağlanmaktadır.



Cemile Sultan Korusu Giriş Ücreti



Cemile Sultan Korusu'na girmek için herhangi bir ücret ödemeye gerek yoktur. Ancak çoğu tesisinden ancak rezervasyonla faydalanabilmektedir. Bunun yanı sıra rezervasyon olmamak kaydıyla koru içerisinde yer alan restoran, cafe, yürüyüş alanlarından faydalanılabilir. Cemile Sultan Korusu'nun içinde yer alan Hünkar Köşk, Sultan Köşk, Taş Bahçe, Koru Teras gibi hem tarihi hem de modern yapılarda kahvaltı, akşam yemeği ve davetler verilebilir. Mezuniyet törenleri, düğün organizasyonları, özel günler ve davetler içinde Cemile Sultan Korusu çokça tercih edilmektedir.



Cemile Sultan Korusu Kahvaltı Ücreti



Cemile Sultan Korusu özellikle kahvaltılarda çok tercih edilmektedir. Boğazın keyfini çıkarmak isteyen kişilerin sık tercih ettiği Cemile Sultan Korusu'nda kahvaltı ücreti ortalama 45 TL gibi bir rakamdır. Açık büfe olarak verilen kahvaltılar, kişi başına ücret değişimine tabi olabilmektedir.