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Cehennem Şelaleleri’nin çevresi atık ve çöplerle doldu
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 25.09.2020 - 11:08 | Son Güncelleme:

Cehennem Şelaleleri’nin çevresi atık ve çöplerle doldu

Kırklareli’nin Vize ilçesinde bulunan ve doğa harikası bir yer olan Cehennem Şelaleleri’nde ziyaretçilerin bıraktıkları çöpler doğal güzelliğe gölge düşürüyor. Çöpler nedeniyle güzelliğine gölge düşen şelaleler drone ile havadan görüntülendi.

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Kırklareli'nin Vize ilçesinde bulunan doğa harikası Cehennem Şelaleleri, kamp ve yürüyüş yapmak isteyen ziyaretçilerin akınına uğruyor. Çevre il ve ilçelerden gelen vatandaşların, şelalelerin çevresinde piknik yaptıktan sonra çöplerini bırakarak bölgeden ayırılmaları sebebiyle şelalelerin çevresi plastik atık ve çöplerle doldu. Kirlilik nedeniyle doğal güzelliğine gölge düşen şelaleler drone ile havadan görüntülendi.

Cehennem Şelaleleri’nin çevresi atık ve çöplerle doldu

Cehennem Şelaleleri’nin çevresi atık ve çöplerle doldu



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