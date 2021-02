Cehennem Deresi Milli Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Cehennem Deresi Milli Parkı Konaklama, Kamp, Giriş Ücreti Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Cehennem Deresi Kanyonu'nun yamaç eğimi, 90 dereceyi buluyor. Bu kanyon, Amerika'nın Arizona eyaletindeki Grand Canyon'dan sonra dünyanın en yüksek ikinci kanyonudur.



Cehennem Deresi Milli Parkına Nasıl Gidilir?



Cehennem Deresi Milli Parkı'na gelebilmek için kendi aracınızın olması gerekir. Bunun nedeni ise, kanyonun tam olarak turizme açılmamış olmasıdır. Aracınız ile kanyona gelirken Artvin Ardanuç Karayolu'nu kullanmanız gerekir. Kanyon Artvin Ardanuç karayolunun 25. km'sinde yer alıyor. Bölgeye giden araç bulunmadığı için ancak kendi aracınızla buraya ulaşım sağlayabilirsiniz.



Cehennem Deresi Milli Parkı Konaklama



Cehennem Deresi Milli Parkı'nı ziyaret ermek isteyenler Artvin'de otel, apart gibi konaklama seçeneklerini kullanabilirler. Her bütçeye uygun konaklama seçenekleri bulunuyor. Görülmesi gereken doğal alanlar arasında yer alan Cehennem Deresi'nin çevresinde konaklama imkanınız bulunmuyor. Ama kanyonun çevresinde çadır kurabilir ve kamp yapabilirsiniz. Aynı zamanda Ardanuç bölgesinde de konaklama yapabilirsiniz.



Cehennem Deresi Milli Parkı Kamp İmkanı



Cehennem Deresi Milli Parkı'nda dilediğiniz yere çadırınızı kurarak kamp yapabilirsiniz. Bu kanyonda dikkat çekici fotoğraflar çekebilir ve doğanın kalbinde keyifli bir kaçamak yapma imkanı bulabilirsiniz. Dünyanın en önemli kanyonları arasında yer alan Cehennem Deresi Milli Parkı'nda yılanlarla karşılaşabileceğinizi unutmamalı ve bunun için yanınızdan sopanızı eksik etmemelisiniz. Sabah erken saatlerde ve gün batımında kanyonun etkileyici manzarası harika fotoğraflar çekmenize yardımcı olacak.



Cehennem Deresi Milli Parkı Giriş Ücreti



Cehennem Deresi Milli Parkı'na giriş ücretsizdir. Kanyona ücretsiz bir şekilde giriş yaparak spor ve yürüyüş yapabilirsiniz.



Cehennem Deresi Milli Parkı Özellikleri Hakkında Bilgi



Cehennem Deresi Milli Parkı, uzaktan bakıldığı zaman çok güzel bir kanyon gibi gelmese de içine girdiğiniz zaman ne kadar değişik bir yapıya sahip olduğunu görürsünüz. Sayılı dünya kanyonları içinde girmeyi başaran Cehennem Deresi Kanyonu, Artvin'in Ardanuç ilçesi sınırlarında yer alıyor. Bu kanyonda şu an turistik bir faaliyet bulunmuyor. Dışarıdan bakıldığı zaman çok iç açıcı bir görüntü olmasa da içeri doğru ilerlediğiniz zaman gözlerinize inanamayacağınız bir doğa harikasının sizi beklediğini görebilirsiniz.



Kanyon dik ve yamaçlarla çevrili bir yapıya sahiptir. Kanyonda ilerlerken yanınızda bir sopa bulundurmanız sizin için faydalı olabilir. Çünkü her an kanyonda ilerlerken bir yılan ile karşılaşabilirsiniz. Kanyonu rahat bir şekilde gezebilmek için spor ayakkabı ve rahat bir kıyafet seçimi yapmanız gerekir. Kanyonda yürürken gökyüzünün sonsuzluğunu da aynı anda görebilirsiniz. Fotoğraf tutkunları için harika kareler yakalayabileceği çok değişik kayalık parçaları vardır. Doğaseverler için oldukça ihtişamlı bir yapıya sahip olan Cehennem Deresi Kanyonu'nda sabahın erken saatlerini ve akşamüstü gün batımını özellikle izlemeniz gerekir.



Aynı zamanda günümüzde gündeme gelen bir proje sayesinde Japonya'dan sonra dünyanın ikinci en uzun cam köprüsünün Cehennem Deresi Kanyonu'na Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) aracılığı ile inşa edilmesi planlanıyor. Bu sayede kanyona olan ilgi artacak ve bölge turizme açılmaya elverişli bir hal alacak. 83 metre uzunluğunda ve 2,5 metre genişliğinde olacak bu cam köprüyü ise, metal halatlar ayakta tutacak. Bu proje sayesinde derinliği yaklaşık 180 metre olan bu kanyonun değerinin daha da artması amaçlanıyor. Proje sayesinde bölge, turistler açısından cazip bir hal alacak.