Çatak Kanyonu Nerededir? Çatak Kanyonu Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Çatak Kanyonu ziyaret edenleri güzelliğiyle büyüleyen bir doğa harikası olarak her geçen yıl daha da çok ilgi toplamaktadır. Kanyonun bulunduğu civar da ziyaretçileri meraklandırmaktadır. Çatak Kanyonu’ndaki cam seyir terası da şehre uzaktan bakış imkanı vermektedir.

Çatak Kanyonu Nedir?

Nehir ya da akarsular tarafından oyularak meydana gelen vadilere kanyon ismi verilmektedir. Ülkemizdeki Çatak Kanyonu da akarsu aşındırmalarıyla meydana gelmiş bir kanyondur. Ülkemizde sadece 22 tane kanyon bulunmaktadır ve Çatak Kanyonu da bunlardan bir tanesidir.

Çatak Kanyonu Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Çatak Kanyonu ülkemizin Karadeniz Bölgesinin Batı Karadeniz Bölümünde yer alan Kastamonu ilindedir. Kastamonu’nun Azdavay ilçesinde bulunan kanyon şehrin merkezine yaklaşık 8 km uzaklıktadır. Şehre doğa turizmi bakımından önemli katkılar sağlamaktadır. Çatak Kanyonu, Çatak Köprüsü’nden başlayıp İnönü’ye kadar devam etmektedir. Ayrıca kanyon Nalbantoğlu Köyü'nden de geçmektedir.

Çatak Kanyonu Nasıl Gidilir?

Çatak Kanyonu şehrin merkezine yakın mesafede olduğu için 10 dakika gibi kısa bir sürede gidilebilir. Araçla gidilen yolun ardından yaklaşık 1 km kadar yürüyerek kanyona ulaşmak mümkündür. Yapılan orman yürüyüşünün ardından cam seyir terasa da ulaşılmış olur.

Kanyona şehrin merkezinden gidilecekse İnebolu – Küre güzergahı izlenmelidir. Kanyon yolu engebeli olduğu için yola temkinli çıkılmalıdır. Ayrıca özel araç olmadan ziyaret etmek isteyenler şehir merkezindeki otogardan Azdavay’a giden araçları kullanabilmektedir.

Çatak Kanyonu Nasıl Oluşmuştur?

Çatak Kanyonu akarsuların oyuklarıyla oluşmuştur. Azdavay ilçesinde bulunan kanyonun terası 2017 yılının Azdavay Belediyesi tarafından Eylül ayında ziyarete açılmıştır. Kanyon Çatak 1 ve Çatak 2 olarak Kastamonu’daki en uzun akarsulardan olup, kanyondan akan su Karadeniz’e dökülmektedir.

Çatak Kanyonu Özellikleri

Çatak Kanyonu dünya üzerindeki en büyük dördüncü kanyon olma özelliğine sahiptir. Uzunluğu kuzey ve güney yönlerinde 6 kilometredir. Çatak Kanyonu’nun derinliği bazı bölümlerde 900 metreye kadar çıkabilmektedir. Cam seyir terasının yapıldığı bölümün yüksekliği ise 500 metreye yakındır. Cam seyir terası 250 kişiliktir. 15-16 metresi kanyonun boşluğuna denk gelmektedir. Teras genişliği 10 metre iken boyu 33 metredir. Teras 60 bin tona kadar ağırlığı taşıyabilecek şekilde inşa edilmiştir.

Kanyon civarında yabani ve yırtıcı hayvanlara rastlamak mümkündür. Kanyondan Devrekani Çayı izlenebilmektedir. Kanyonda engelli ziyaretçiler için ayrı bir yürüyüş yolu da bulunmaktadır. Kanyondaki yürüyüş parkuru yaklaşık 1500 metredir. Ayrıca kanyon macera turizmine de uygundur.

Çatak Kanyonu Tarihi Eser ya da Milli Parkı mıdır?

Çatak Kanyonu Kastamonu’daki Küre Dağları Milli Parkı’nın sınırlarında yer almaktadır. Kanyon bir doğa harikası olarak milli parka dahildir.

Çatak Kanyonu Giriş ücreti (2020)

Çatak Kanyonu’ndaki cam terasa 2017 yılında herhangi bir giriş ücreti talep edilmemekteydi. Ancak şu an güncel olarak normal kişiler için 4,5 TL ve indirimli kişiler için ise 2,5 TL giriş ücreti alınmaktadır.

Çatak Kanyonu Saatleri (2020)

Çatak Kanyonu’nun seyredilebildiği cam teras sabah 09:00 ve akşam 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Ziyaretçiler hem hafta içi hem de hafta sonu giriş yapabilmektedir.

Çatak Kanyonu Hikayesi ya da Efsanesi Var mıdır?

Çatak Kanyonuna ait bir hikaye ya da efsane bulunmamaktadır. Ziyaretçilerine doğa sporları ve macera gezisi imkanları sunmasıyla bilinmektedir. Kanyondan bot aracılığıyla da yüzerek geçiş yapmak mümkündür. Ancak tehlikeli olduğu için teçhizatlı ve dikkatli olunmalıdır.