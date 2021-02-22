Çarpanak Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Çarpanak Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Çarpanak adası, Türkiye'de bulunan bir adadır. Özellikle ilkbahar mevsiminde ziyaret edilmesi önerilen ada da birçok doğal güzellik sizleri beklemektedir. Van gölü üzerinde bulunmakta olan dört adadan birisidir. Her yıl oldukça fazla turiste ev sahipliği yapmaktadır.

Çarpanak Adası Hakkında Bilgi

Çarpanak adası, sahip olduğu tarihi güzellikler ile oldukça fazla dikkat çekici bir özelliğe sahiptir. Aynı zamanda ada da yer alan doğal güzellikler de ayrı bir öneme sahiptir. Çarpanak adasını gören herkesin gitmeyi düşündüğü bir yer olarak bilinmektedir.

Çarpanak Adası Tarihi

Çarpanak adası bundan sadece 100 yıl öncesine kadar bir yarımadanın parçası sanılmaktaydı. Ancak sonrasında Van gölünde bulunan suların çoğalması ve yükselmesi ile birlikte bir ada haline geldiği düşünülmektedir. Ada ile ve üzerinde bulunan manastır ile ilgili olarak en eski belgeler 1414 yılına dayanmaktadır.

Çarpanak Adası Nerede?

Çarpanak adasına gitmek isteyen ziyaretçiler öncelikli olarak adanın nerede bulunduğunu öğrenmek isteyecektir. Çarpanal adası, Türkiye' de yer alan bir ada parçasıdır. Van şehrinin Tuşba ilçesinde yer almaktadır. Aynı zamanda Çitören köyüne bağlı olarak bulunmaktadır. Bu köy ise Van'ın merkezine başlı olarak bulunmaktadır.

Çarpanak Adasına Nasıl Gidilir?

l Çarpanak adasına gitmek isteyen ziyaretçiler için birçok farklı seçenek bulunmaktadır.

l Tercih edebileceğiniz seçeneklerden birisi Van merkez üzerinden İskeleye gitmek ve tekneler ile adaya ulaşmak olabilir.

l Eğer kendi aracınız ile ulaşım sağlamak isterseniz öncesinde Çitören köyüne giderek orada bulunan tekneler ile Çarpanak adasına ulaşım sağlamanız mümkün olacaktır.

Çarpanak Adası Gezilecek Yerler

Çarpanak adasına gelen ziyaretçiler öncelikli olarak ada da gezmeye başlamadan önce nereleri geçebilecekleri hakkında fikir edinmek isteyebilir.

l Van gölünde yer alan dört büyük adanın ikincisi olarak bilinen Çarpanak adası her yıl görenleri kendisine hayran bırakan güzellikleri ile ziyaretçileri toplamaktadır.

l Ktouts Manastırı, önceleri büyük bir manastır olarak inşa edilmiş olsa bile şimdiler de sadece kilise kısmı kalmıştır.

l Çarpanak adasına gelen ziyaretçiler ada da bulunan doğal güzelliklerin keyfini çıkarıyor ve gün boyunca fotoğraf çekinerek zamanlarını değerlendiriyor.

l Ancak son zamanlar da ada da yer alan martıların ve ada da bulunan yapıların zarar görmesini engellemek amacı ile gelen ziyaretçilerin kilise ziyaretinden sonra tekrar geri dönmeleri istenmektedir.

Çarpanak Adası Konaklama Şartları

Çarpanak adasına gitmişken hemen geri dönmek olmaz diye düşünen kişiler için sevindirici bir haberimiz var. Çarpanak adası yakınlarında bulunan ve konaklamak için tercih edebileceğiniz birçok seçenek bulunmaktadır. Siz de içlerinden kendiniz için en uygun olanını seçebilirsiniz. Hem oteller hem de pansiyonlar oldukça fazla çeşitliliğe sahiptir.

Çarpanak Adası Özellikleri

l Çarpanak adası, Van gölünde bulunan en büyük ikinci ada olma özelliğine sahiptir.

l Tahmini olarak 9.yy da yapıldığı düşünülen bir manastır da ada üzerinde yer almaktadır.

l Türkiye'nin özellikle pek çok yerinde bulunmayan tür Çarpanak adasında bulunmaktadır.

l Ada da bulunan doğal yaşamın bozulmasını engellemek amacı ile turizme kapalı olarak tutulmaktadır.

l Ada da yerleşim bulunmamaktadır ve martılar adayı üreme amaçlı olarak kullanmaktadır. Buna zarar vermemek amacı ile adayı turizme açma fikrinden vazgeçilmiştir.

l Adaya gelen kişilerin sadece kiliseyi gezdikten sonra adadan geri dönmeleri istenmektedir.