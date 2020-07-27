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'Çardaklı köy'de yüzüp, serinliyorlar
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 27.07.2020 - 15:10,Son Güncelleme:

'Çardaklı köy'de yüzüp, serinliyorlar

Antalya'nın Aksu ilçesindeki sahile kurdukları çardaklarda yaz aylarını geçiren vatandaşlar, hem serinlemenin hem de tatil yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

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Kumköy sahilinde, çevredeki mahallelerin yanı sıra Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar, 5 yıldızlı otellerin bulunduğu bölgede kurdukları çardaklarda tatil yapıyor. Bölgede "Çardaklı köy" olarak bilinen sahile haziran ayı başından itibaren gelen vatandaşlar, eylül ayının ortalarına kadar burada denizin keyfini çıkarıyor.Bölgede altyapı hizmetlerinin sınırlı olması nedeniyle tatilciler, su ihtiyaçlarını tankerlerle enerjiyi de jeneratörlerle karşılıyor. Yaklaşık 500 ahşap çardağın olduğu bölgenin, marketinin de çardaktan olması dikkat çekiyor.

Çardaklı köyde yüzüp, serinliyorlar


Çardak köye ilgi arttı

Tatilcilerden Ahmet Yıldız (56), AA muhabirine, çocukluğundan itibaren yazları aynı sahile gelerek çardaklarda kaldıklarını söyledi. Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) nedeniyle bölgeye olan ilginin de arttığına işaret eden Yıldız, \"Her yıl 300'e yakın çardak oluyordu, bu yıl 500'ü geçti. Akşamları çok serin oluyor. Mahalledeki evimizde klimayla uyurken burada üzerimize yorgan alıyoruz. Deniz sesi de huzur veriyor. Komşularımızla akşamları sohbet ederek, geçiriyoruz.\" diye konuştu.

Serap Gök ise kış aylarında seralarda çalıştıklarını, üç aylığına ise çardağa tatile geldiklerini ifade etti. Kumköy Mahallesi sakinlerinin, yaz aylarında çardak köye taşındığını anlatan Gök, \"Burası çok serin oluyor. Koronavirüsten de izole yaşıyoruz. Akşamları çardaktan çardağa sohbet ediyor, denize de mesafeli giriyoruz. Burada zaman çok güzel geçiyor.\" diye konuştu.

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