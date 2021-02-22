Capri Adası Nerede Ve Nasıl Gidilir? Capri Adası Gezilecek Yerler, Konaklama, Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Capri Adası kendisine özel manzarası ve eşsiz güzelliği ile herkesi büyüleyen bir adadır. Sahip olduğu özellikleri ve tarihi yapısı ile de dünyada bulunan önemli adalardan birisi olmaktadır.

Capri Adası Hakkında Bilgi

Tarihi ve kültürel açıdan büyük bir öneme sahip olan adalardan birisi de Capri Adasıdır. Bünyesinde pek çok tarihi mekan bulunduran ​​​​​​​Capri Adası kültürel açıdan da büyük zenginliğe sahiptir. ​​​​​​​Capri Adası üzerinden Tiberus'un villaları görülebilmekte ve adanın eski yapılarından olan Charterhouse of St. Giacomo'yu görebilmenin yanı sıra Eski dönemlerde İsveçli doktor olan Axel Munthe'nin evi olan Villa San Michele Musem ziyaret edilebilmektedir.

​​​​​​​Capri Adası Tarihi

​​​​​​​Capri Adası Sorrentine Yarımadası yakınlarında Antik Romalılardan günümüze kadar yazlık bir bölge olarak kullanılmaktadır. Napoli Körfezinin güneyinde yer alan Napoli şehrinin güdümünde olan bir ada olmaktadır. En önemli yerleşim birimi olan Capri şehri adını adaya vermiştir. Ayrıca Marina Piccola ve Marina Grande adındaki limanları ile tanınan bu bölge 10.4 kilometrekarelik bir alanda konumlanmıştır.

​​​​​​​Capri Adası Avrupa'nın en turistik yerlerinden birisidir. Her yıl pek çok yerli ve yabancı turist ağırlayan ​​​​​​​Capri Adası muhteşem manzarası ile meşhurdur. ​​​​​​ M.Ö. Caesar Augustus ziyaret etmiş ve buraya hayran kalmıştır. Adanın güzelliğinden etkilenmiş ve buraya sahip olabilmek adına Ischia Adasını ve Napoli şehrini Capri ile takas etmiştir. Ayrıca adanın güzelliğine hayran kalıp pek çok kişi de buraya yerleşmiştir.

Roma İmparatoru Tiberius adaya 12 adet villa yaptırarak burada yaşamaya başlamıştır. Ölümünden önce burada yaşayarak Capri Adasını ününü tüm dünyaya duyurmuştur.

​​​​​​​Capri Adası Nerede?

​​​​​​​Capri Adası Akdeniz'in en ünlü tatil yerlerinden birisidir. İtalya ülkesinin Napoli şehrinin tam karşısında yer alan ​​​​​​​Capri Adası Napoli körfezindeki Sorento Yarımadasının 5 kilometre kadar uzağında yer almaktadır.

​​​​​​​Capri Adasına Nasıl Gidilir?

​​​​​​​Capri Adasına direkt olarak bir ulaşım sağlamak mümkün değildir. Adaya ulaşım sağlanabilmesi için uçak yolculuğu ile Roma'ya veya adaya yakın konumda olan Napoli şehrine gidilmesi gerekir. Daha sonra ​​​​​​​Capri Adasına ulaşım Sorrento ve Napoli'den feribot veya deniz otobüsleri ile ulaşım sağlanması mümkündür. Ayrıca Molo Beverello yada Napoli Pota Di Massa'dan feribotlarla da ​​​​​​​Capri Adasına ulaşım sağlayabilirsiniz.

​​​​​​​Capri Adası Gezilecek Yerler

​​​​​​​Capri Adasında gezilecek ilk yer mutlaka Via Krupp Caddesi olmalıdır. Bu cadde merkezden güneye doğru inmekte ve sadece yayalara açık olmaktadır. Ayrıca bu yol Augustus Bahçelerine ve Marina Piccola'ya uzanmaktadır. Augustus Bahçeleri Capri florasını gözlemleme imkanı bulunan teraslar halinde düzenlenmiş ve geniş bir alana yayılmış botanik bahçedir.

​​​​​​​Capri Adasında gezilecek yerlerden birisi de Anacapri olmaktadır. Anacapri adanın ikinci büyük yerleşim merkezlerinden birisidir. Otobüs veya minibüs ile ulaşım sağlanması mümkündür. Ayrıca sahip olduğu muhteşem manzarası ile de kendine hayran bırakmaktadır.

​​​​​​​Capri Adası Konaklama Şartları

​​​​​​​Capri Adasında konaklama yapılabilecek pek çok alan bulunmaktadır. Konaklanabilecek 3 ve 4 yıldızlı otellerin yanı sıra 5 yıldızlı oteller, kiralık evler ve konuk evleri de mevcuttur.

​​​​​​​Capri Adası Özellikleri

​​​​​​​Capri Adasının sahip olduğu en büyük özelliklerinden birisi muhteşem masmavi deniz manzarasıdır. Begonvillerin süslediği evler ve sokakları da adanın en ünlü yerlerinden birisidir. Akdeniz atmosferi ile büyüleyici bir alan olan ​​​​​​​Capri Adasının hemen hemen her yeri limon ağaçları, çiçekler ve kuşlar tarafından kuşatılmıştır.