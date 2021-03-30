Çankaya Köşkü Nerede Ve Nasıl Gidilir? Çankaya Köşkü Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Çankaya Köşkü, Ankara şehrinde bulunan ve 2014 yılına kadar Cumhurbaşkanları tarafından kullanılan bir yapıdır.



Çankaya Köşkü Tarihi ve Hakkında Bilgi



Çankaya Köşkü, 1935 yılında yapılmış ve 2014 tarihlerine kadar Türkiye Cumhurbaşkanları tarafından kullanılmıştır. 2018 yılında gerçekleşen seçimle beraber, Başbakanlık makamı kaldırıldı. Çankaya Köşkü, Cumhurbaşkanı yardımcıları tarafından kullanılmaya başlandı. Çankaya Köşkü, Cumhurbaşkanları tarafından kullanıldığı zamanlarda, çok dikkat çeken bir yapıydı.



Çankaya Köşkü içerisinde birçok yapı bulunuyor. Hepsi tarihi ve son derece ilgi gören yapılardır. Bu yapılar arasında müzeler bulunuyor. Bu müzeler turistler tarafından çok tercih ediliyor. Güzel vakit geçirmek isteyen kişiler, bu tarihi yapılara giderek tarihe yakından şahitlik edebiliyor. Çankaya Köşkü içerisinde yer alan yapılar şu şekildedir;

-Müze Köşk

-Pembe Köşk

-Camlı Köşk

-Başyaverlik Binası

-Hizmet Binası

-Sığınak

-Piramit Salon

Müze Köşk: Çankaya Köşkü içerisinde bulunan ilk yapı özelliğine sahiptir. Ankara'da bulunan ve 1800'lü yıllarda bir Ermeni tarafından yapılmıştır. Yapımı tamamlandıktan sonra Ankara'da bulunan bir zengin aile tarafından satın alınmıştır. Satın alındıktan sonraki dönemlerde bu köşk, Kapsayan köşkü olarak adlandırılıyordu. O dönemlerde bu yapı bağı evi olarak kullanılıyordu. O dönemlerde müftülük yapan Rıfat Efendi, hem şahsi katkılarıyla hem de halktan destek alarak bu evi satın alarak Mustafa Kemal'e hediye olarak verdi. Mustafa Kemal Atatürk, 1921 - 1932 yılları arasını bu yapıda geçirmiştir.



Pembe Köşk: 1931 yılında yapımına başlanarak, 1932 yılında sona ermiştir. Bu yapının cephe kaplaması, Ankara taşlarıyla yapılmıştır. Alt katında bir bodrum katı bulunuyor. Büyük bir terasa sahiptir ve teras üzerine 2 kat ilave yapılmıştır. Birinci katta misafirlerin kullandığı odalar bulunuyor. Türk Bayrağı'nın bulunduğu konum, Pembe Köşk'ün önünde yer alır.



Başyaverlik Binası: Bu binanın kaç yılında inşa edildiği belli değildir. Kaynaklara göre bu yapının 1922- 1923 yıllarında yapıldığını gösteriyor. Tek katlı bir binadır. Zamanla çok restorasyon işlemleri yapılan bir binadır. Binanın arka kısmında bulunan bir bölgede 1928 yazmaktadır. Fakat bu tarihin yapılış tarihi olduğu konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.



Sığınak: Çankaya Köşkü içerisinde bir atom sığınağı bulunuyor. 1940 yılında İsmet İnönü zamanında inşa edilmiştir. Müze Köşk'ün 55 metre arka kısmında bulunuyor.



Piramit Salon: Köşk içerisinde yer alan, en yeni salon olarak biliniyor. 1999 yılında açılışı yapılmıştır. Bu yapının içerisinde birçok teknolojik cihaz bulunuyor. Bu salonu ilk kullanan misafir, Finlandiya başkanıdır.



Çankaya Köşkü Nerede?



Çankaya Köşkü, Türkiye'nin başkenti olan Ankara şehrinde bulunuyor.



Çankaya Köşkü'ne Nasıl Gidilir?



Çankaya Köşkü'ne özel araçla veya toplu taşıma kullanılarak gidilebilir. Kızılay Güvenpark önünden 408,413, numaralı otobüslerden birini kullanarak, Köşk 5 numaralı durakta inerek ulaşılabilir. Özel araçla, Atatürk Bulvarı üstünde Kuğulu kavşağı kullanılır. Cinnah Caddesi'nde dümdüz gidilerek, Çankaya Caddesi'ne ulaşılır. Düz devam ettikten sonra, Köşk sağ kısımda görünecektir.



Çankaya Köşkü Özellikleri



Çankaya Köşkü'nün en büyük özelliği, 2014 yılına kadar Cumhurbaşkanları tarafından kullanılmasıdır. Çankaya Köşkü'nün içerisinde yer alan binalar, tarihi yapılardır. Kültürel ve tarih anlamında çok büyük öneme sahiptir. Mustafa Kemal Atatürk'ün kullandığı ve daha farklı zamanlarda başka hizmetler için kullanılmış bir yapıdır.



Çankaya Köşkü Giriş Ücreti



Çankaya Köşkü pazartesi günü hariç her gün aktif olarak ziyaretçi kabul ediyor. Müzeyi ziyaret etmek için herhangi bir ücret talep edilmiyor.