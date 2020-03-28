Çanakkale'nin ilçeleri neler ve hangi bölgede? Çanakkale'de gezilecek ve tarihi yerler

Çanakkale iki kıtanın birleşim noktasında bulunan bir şehirdir. İnsanlık tarihinde yerleşik hayata geçme ve tarih çağlarının başladığı dönemlere şahitlik etmiştir. Bu sebeple Çanakkale hem turistik hem de kültürel açıdan zengin bir şehirdir.

Çanakkale İlçeleri

Çanakkale, şehir merkezi de dahil olmak üzere toplamda 12 ilçeye sahiptir. Bu ilçeler içerisinde 2 adet yarımada ve 2 adet de ada bulunmaktadır. Bu kapsamda Çanakkale’nin tüm ilçeleri aşağıdaki gibi sıralanmaktadır.

- Merkez

- Ayvacık

- Bayramiç

- Biga

- Çan

- Eceabat

- Gelibolu

- Bozcaada

- Gökçeada

- Lapseki

- Yenice

- Ezine

Bu ilçelerden Gökçeada ve Bozcaada, Türkiye’nin en büyük adaları listesine girmektedir. Çanakkale Boğazı’nın sahil kıyısında yer alan Eceabat ise Çanakkale Savaşı’nın yaşandığı yer olması sebebiyle oldukça önemlidir.

Çanakkale Hangi Bölgede?

Çanakkale, aynı isimli bir boğaz ile ikiye ayrılmış ve hem Asya hem de Avrupa kıtasında yer alan bir şehirdir. Topraklarının çoğu Marmara Bölgesi’ne dahil olsa da Ege Bölgesi’nde kalan yerler de bulunmaktadır. Güncel olarak 500.000’i aşkın nüfusa sahip olan Çanakkale, Anadolu’nun ve Türkiye’nin en batı noktalarına sahiptir. Bu kapsamda Baba Burnu Anadolu’nun, Gökçeada ise Türkiye’nin en batı noktası kabul edilmektedir.

Çanakkale Gezilecek Yerler

Çanakkale’de tarih odaklı, kültürel ya da yalnızca tatil amaçlı geziler yapılabilmektedir. Şehir merkezi Çanakkale gezilecek yerler listesinin en başında yer almaktadır. Bu kapsamda; Aynalı Çarşı, Kordon ve Deniz Müzesi birbirlerine yakın lokasyonlarda bulunmaktadır. Aynalı Çarşı, türkülere bile konu olan bir geçmişe sahiptir. Tarihi bir dokusu olan bu çarşıdaki dükkanlardan hediyelik eşya alabilirsiniz.

Kordon, Gelibolu ve boğaz manzarasını barındıran bir sahil şeridir. Buradaki çay bahçelerinde dinlenerek bu manzaranın tadını çıkarabilirsiniz. Deniz Müzesi’nde ise Osmanlı Donanması’na ait bolca eşya görebilirsiniz.

Çanakkale’ye daha çok tatil için gelenlere Assos gezisi ve batık dalışları önerilmektedir. Bölgede; Alman Torpedo Gemisi, Küçük Kemikli Burnu ve Bebek Kayalıkları en fazla dalış yapılan alanlardır. Assos ise, butik deniz tatillerinden hoşlanıyorsanız en doğru yerdir. Burada sit alanı ilan edilen Behramkale Köyü’nü gezebilir, tertemiz koylarda yüzebilir ve Assos Antik Kenti’ne uğrayabilirsiniz.

Çanakkale Tarihi Yerler

Tarihi alanlar, Çanakkale gezilecek yerler listesinin büyük bir bölümünü kapsamaktadır. Kilitbahir Kalesi, Şehitler Anıtı, Truva Heykeli ve Saat Kulesi şehrin tarihi yapısını oluşturmaktadır.

Kilitbahir Kalesi

Kilitbahir Kalesi, Fatih Sultan Mehmet tarafından yabancı gemilerin kontrolünü sağlamak amacıyla yaptırılmıştır. Bu kalenin tam karşısında (Asya tarafında) ise aynı amaçla yaptırılan Çimenlik Kalesi yer almaktadır. Karşı karşıya duran iki kale, top atışlarının isabetli olması için Boğaz’ın en dar yerine inşa edilmiştir.

Saat Kulesi

Saat Kulesi, şehir merkezinde yer alan tarihi bir yapıdır. Bu kule 1897 senesinde Emilie Vitalis’in maddi desteği ile yaptırılmıştır. Kule, başlangıçta 3 katlıyken sonrasında 4 kata çıkarılarak, denizden görünmesi kolaylaştırılmıştır.

Şehitler Anıtı

Şehitler Anıtı, her yıl binlerce turistin uğradığı bir noktadır. Burada, 1. Dünya Savaşı sırasında şehit olmuş Türk askerlerinin anısı yaşatılmaktadır. Anıt, Gelibolu yarımadasının Hisarlık Tepesi üzerinde yer almaktadır.

Truva Heykeli

Truva Heykeli, neredeyse herkes tarafından bilinen Truva efsanesinde kullanılan attır. Bu efsane savaş, başrolünde Brad Pitt’in oynadığı “Troy” adlı yabancı filmde de anlatılmaktadır. Filme kullanılan yapay at, sonrasında Çanakkale’ye hediye edilmiştir. Günümüzde de Kordon bölgesinde sergilenmektedir.