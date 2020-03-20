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Çanakkale'de kordon boyu dezenfekte edildi
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 20.03.2020 - 09:33,Son Güncelleme:/

Çanakkale'de kordon boyu dezenfekte edildi

Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri tarafından kordon boyu dezenfekte edildi. 

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Çanakkale Belediyesi Temizlik İşleri ekipleri, Türkiye'de de görülen koronavirüs salgını nedeniyle kordon boyunda dezenfeksiyon çalışması yaptı. Özel kıyafetler giyen ekipler, kordon boyunu fırçalayarak temizledi. Vatandaşların bolca zaman geçirdiği Truva Atı’nın çevresi de ekipler tarafından detaylı bir şekilde dezenfekte edildi.

Çanakkalede kordon boyu dezenfekte edildi

Çanakkalede kordon boyu dezenfekte edildi


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