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Çanakkale’de ilk kez caretta caretta yuvası tespit edildi
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 14.10.2020 - 09:28 | Son Güncelleme:

Çanakkale’de ilk kez caretta caretta yuvası tespit edildi

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Deniz Kaplumbağaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEKUM) bünyesinde araştırmalarını sürdüren bilim insanları, Eceabat ilçesi sınırlarındaki Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın Kuzey Ege Denizi'ne bakan sahilinde, içinde 50 yumurta olan caretta caretta yuvası buldu. Yumurtadan çıkıp, sağ kalan 32 yavru, incelemenin ardından denize salındı.

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Tarihi Gelibolu Yarımadası’nın Kuzey Ege Denizi'ne bakan sahilindeki bir otel yanında bulunan caretta caretta yuvasında, 50 yumurta içerisinden çıkıp, sağ kalan 32 yavru, DEKUM ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Çanakkale Şube Müdürlüğü aracılığıyla incelemeye alınarak, denize salındı. Kaplumbağaların yuva bilgileri kaydedildi. Şimdiye kadar İzmir'in kuzeyinde, Kuzey Ege'de ve Marmara'da böyle bir yuva görülmediğini belirten ÇOMÜ DEKUM Müdürü Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek, bu bölgede caretta caretta yuvası bulunmasının önemli olduğunu belirtti.

Çanakkale’de ilk kez caretta caretta yuvası tespit edildi



'NEREDEN GELDİKLERİNİ ARAŞTIRACAĞIZ'

Son yıllarda deniz kaplumbağalarının korunmasına yönelik politikalar geliştirildiğini ifade eden Prof. Dr. Şükran Yalçın Özdilek, "Çanakkale'de geçtiğimiz pazar günü bize bir ihbar geldi. Yöre sakinleri Kuzey Ege Denizi kıyısında, Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Eceabat ilçesine bağlı bir kumsalda deniz kaplumbağaları yavruları olduğunu görerek, jandarmaya haber vermişler.  Jandarma'da Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü yetkililerine haber vermiş.

Çanakkale’de ilk kez caretta caretta yuvası tespit edildi



Yetkililer de DEKUM olarak bizleri aradı. Kaplumbağaların olduğu alana uzman bir yetkili gönderdik. Uzman arkadaşımız yuvanın kontrol açılışlarını yaptı. Yuvadan yaklaşık 50 kadar yavrunun denize ulaşmasını sağladık. Yuva içinde normal kontrollerimizi yaptık. Yuva içinde ölen kaplumbağalarımızı aldık. Onları inceleyip, araştıracağız. Özellikle buradaki kaplumbağaların hangi yöreden geldiklerine dair ip uçları bulmaya çalışacağız. Alanda kaplumbağa yuvasında yaptığımız çalışmalar, Doğu Akdeniz'de yaptığımız çalışmalardan da farklı değildi" dedi.

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