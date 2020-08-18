Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Zonguldak'ta...Bir sonraki durağı Karabük olacak

Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde ziyaretçilerini ağırlıyor. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, müzeyi gezmelerinin ardından gazetecilere, pandemi süreci ve okulların kapalı olması nedeniyle ziyaretçi sayısının düşük kalacağını belirterek, "Bu hizmet ayağımıza kadar gelmiş iken okulları ve vatandaşlarımızı buraya davet edebilirdik. Ancak pandemi nedeniyle bu konuda biraz sıkıntımız var. Anıtkabir ve Çanakkale her bir vatandaşımızın öğrencimizin mutlaka görmesi gereken yerdir." diye konuştu.

Çorumluoğlu ve beraberindeki Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Taner Gün, Belediye Başkanı Halil Posbıyık, başkan yardımcıları ve İl Kültür Müdürü Kemal Akçay ile mobil müzeyi ziyaret etti.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi'nin bir sonraki durağı ise Karabük olacak. Müzenin 81 ili dolaşacağı bildirildi. Müzenin içerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletileceği ekranların, Çanakkale cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bir bölümün ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu belirtildi.

Projenin, vatandaşların Çanakkale ruhunu o gündeymiş gibi yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla yapıldığı ifade edilen açıklamada, "Dış ses, ambiyans ve tasarımlar ile 'Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale' ülküsüyle Çanakkale ruhu, Türkiye'nin dört bir yanına taşınacak. Bu kapsamda Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi 22-23 Ağustos 2020 tarihlerinde 2 gün boyunca Karabükümüzde olacaktır." denildi.