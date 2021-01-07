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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bilecik'te ziyarete açıldı
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 07.01.2021 - 12:47 | Son Güncelleme:

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bilecik'te ziyarete açıldı

Türkiye turuna geçen yıl temmuz ayında başlayan "Çanakkale Savaşları Mobil Müze Tırı" Bilecik'te ziyarete açıldı.

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Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca yürütülen proje kapsamında kente gelen tır, Cumhuriyet Meydanı'nda konuşlandırıldı.Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Belediye Başkanı Semih Şahin ve beraberindeki daire müdürleriyle tırı gezerek yetkililerden bilgi aldı.Gazetecilere açıklamada bulunan Şentürk, tarihle ilgili görsel unsurların, özellikle gençlerde kalıcı etki oluşturduğunu ve yararlar sağladığını söyledi.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bilecikte ziyarete açıldı



Şentürk, Çanakkale'nin tarihteki yerinin çok önemli olduğunu belirterek, "Çanakkale ve Bilecik'i bir arada düşündüğümüz zaman gerçekten tarihimizden ve geçmişimizden çok önemli dersler alabileceğimiz sahnelerin yaşandığı yerleri görebiliyoruz." dedi.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bilecikte ziyarete açıldı



Çanakkale Savaşları Mobil Müze Projesi Organizasyon Koordinatörü Engin Karataş ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, tırın 53'üncü durağının Bilecik olduğunu ifade etti.Gezici müzenin içinde 7 vitrin bulunduğunu aktaran Karataş, "Pandemi dolayısıyla tüm önlemleri aldığımız müzemizde bulunan vitrinlerin içindeki tarihi eserlerimiz, belgesellerimiz ve görsellerimizi, anlam bütünlüğünü sağlayan dış sesle halkımızın ziyaretine açıyoruz." diye konuştu.

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi Bilecikte ziyarete açıldı


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