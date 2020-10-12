Çanakkale Plajları 2020 - Çanakkale'de Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Bir kısmı Marmara Bölgesi'nde bir kısmı ise Ege Bölgesi'nde yer alan Çanakkale, Biga ve Gelibolu Yarımadası'nda bulunmaktadır. Özellikle yaz aylarında sunduğu harika plajlar ile beraber güzel bir tatil geçirme olanağı tanıyor. Bu konuda ücretli ya da ücretsiz plajları değerlendirebilir; harika bir gün geçirebilirsiniz.

Güzelyalı Plajları

Daha çok şehir merkezine yakın olmak isteyenler için Güzelyalı’daki plajlar ön plana çıkıyor. Çanakkale 18 Mart Üniversitesine ait olan Dardanos Plajı ile beraber Ayrıca Gençlik Kampı Plajına rahatlıkla ulaşım sağlanabilir. Bu plajlar ücretsiz şekilde değerlendirilebilir. Ancak şezlong ve şemsiye ile diğer olanaklar için 5 ile 15 TL arasında bir ücret bedeli bulunmaktadır.

Kartepe Plajları

Kartepe plajları geniş kumsala sahiptir. Çanakkale üzerinden 25 dakikalık feribot yolculuğu ile Eceabat'a geçtikten sonra, buradan kalkan otobüslerle bölgeye ulaşım sağlanabilir. Özellikle karavan, çadır gibi kamp olanaklarının yanı sıra pansiyon ve otel seçenekleri de geniş bir yelpazede sağlanıyor. Bölgenin ıssız koylarında keyifli bir tatil geçirmek mümkündür. Bu plajlar ücretsiz şekilde sunulmaktadır.

Bozcaada Plajları

Bozcaada irili ufaklı birçok farklı koya sahiptir. Bu koyla içerisinde ise rahatlıkla kullanılabilecek farklı plajlar bulunuyor. Turkuaz rengi denizi ile incecik kumları eşliğinde güzel bir gün geçirmek mümkün. Özellikle bu konuda Ayazma Plajı pek çok olanak sunuyor. Bölgede pansiyon ve otellerin yanı sıra kamp kurma olanağı da bulunmaktadır. Bu şekilde birçok farklı koy üzerindeki plajlar ücretsiz şekilde değerlendirilebilir. Ancak şezlong ve şemsiye ile WC, soyunma kabini gibi olanaklar ücretidir.

Gökçeada Plajları

Gökçeada'nın dört bir tarafında mavi bayrağa sahip olan birçok plaj bulunuyor. Özellikle sakinlik ve gürültüden uzak plajlar tercih edenler için ilk sırada yer alır. Bu konuda kefalos (Aydıncık) plajı çok fazla öne çıkıyor. 1200 metrelik genişliğe sahip olan plaj ücretsiz şekilde değerlendirilebilir.

Assos Plajları

Diğer bir ismi ile Behramkale olarak bilinen Assos, çok özel koylarında harika plajlar sunmaktadır. Fakat bu bölgedeki plajların taşlık olduğunu söylemek gerekir. Aynı zamanda belli miktarlarda rüzgar ve kasırga bulunuyor. Ancak uzun plajları ve masmavi denizi yaz tatilini sevenler için en çok tercih edilen bölgelerden biridir. Bölgedeki plajlar ücretsiz şekilde kullanılabilir. Ancak şezlong ve şemsiye gibi unsurlar için 10 ya da 15 TL civarında ödeme yapmak gerekir.

Saroz Plajları

Profesyonel ya da amatör dalgıç uğrak yeri olarak öne çıkan Saroz plajları, geniş kumsalı ile ön plana çıkıyor. Aynı zamanda antik çağlardan günümüze ulaşmış olan Saros bünyesinde, Berrak sular ile incecik kumlar eşliğinde denize girmek mümkün. Bu konuda Saroz plajlarının ücretsiz olduğunu söylemek gerekir. Fakat plajda kullanılacak şemsiye ve şezlong ile beraber diğer hususlar farklı fiyatlar üzerinden sunuluyor.

Edirne Plajları

Edirne, Çanakkale'nin merkezine 45 kilometre kadar uzaklıktadır. Özellikle peyniri ve helvası ile olduğu kadar aynı zamanda plajlarıyla da ünlü bir bölgedir. Özellikle Kumburun Köyüne vardıktan sonra 10 kilometre kadar giderek, çok güzel plajlara uğramak mümkün. Her ne kadar diğer plajlara göre çok fazla bilmese bile, masmavi denizi ile geniş kumsalı üzerinden rahatlıkla denize girilebilir.