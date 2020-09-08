Çanakkale Deniz Müzesi Nerede? Çanakkale Deniz Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Çanakkale Deniz Müzesi 1462 ve 1463 yıllarında İstanbul’un savunması amacıyla boğazın dar alanına inşa edilen kaleden yapılmıştır.

Çanakkale Deniz Müzesi Nerede?

Çanakkale’ye giden kişilerin mutlaka görülmesi gereken mekanlardan biri olan Çanakkale Deniz Müzesi, özellikle kale yapısı sayesinde tarih severlerin zevkle gezeceği alanlardan biridir. İçerisinde Çanakkale savaşına ait farklı eserler barındıran bu müze askeri müze türündedir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı olarak çalışan bu müze 1915 yılını kişilere birebir yansıtmaktadır. Çanakkale Fevzipaşa’da bulunan bu müzeye, dolmuşlarla veya belediye otobüsleriyle kolay bir şekilde gidebilirsiniz.

Çanakkale Deniz Müzesi Tarihçesi

Çanakkale Deniz Müzesi 1462 ve 1463 yıllarında İstanbul’u korumak amacıyla hazırlanan iki kaleden biridir. 18 Mart 1982 yılında müze olarak açılan bu yer içerisinde birçok farklı obje bulunmaktadır. Savaş alanında bulunan eşyalar, köyler içerisinde bulunan objeler ve halk tarafından bağışlanan özel eşyalar bulunmaktadır.

Çanakkale Deniz Müzesi etrafında bir adet lojman binası, kale içerisinde bir adet iç kale, Nusrat Mayın Gemisi ve geniş bir bahçe bulunmaktadır. Toplamda dört farklı bölümden oluşan bu müze 2015 yılında tekrardan restorasyon çalışmasına girmiştir.

Müzenin girişinin sağ alanında üç katlı bina bulunmaktadır ve bu bina Cumhuriyet Dönemi mimarisiyle yapılmıştır. Binada iki adet kitabe bulunmaktadır bununla beraber Deniz Birlikleri Komutanlığı ve asker lojman alanları bulunmaktadır. Bu alanlar 1982 yılında müze alanına katılmıştır.

Çanakkale Deniz Müzesi Eserleri

Çanakkale Deniz Müzesi içerisinde en çok gezilen alanlardan biri Çanakkale Savaşları İhtisas Kütüphanesidir. Bu kütüphane içerisinde kişiler çeşitli eserler bulabilirler yerli ve yabancı kaynakların sergilendiği bu alan özellikle çeşitli araştırmalar yapmak isteyen kişilerin rahatlıkla faydalanabileceği alanlardan biridir. İçerisinde hediyelik eşya binası bulunduran bu müzede özellikle Çanakkale Savaşına ait çeşitli yayınlar ve görseller satılmaktadır. Anı olarak bu müzeden eşya almak isteyen kişiler bu alanı ziyaret edebilirler.

Çanakkale Deniz Müzesinin en önemli alanlarından biri ise resim ve fotoğraf galerisidir. İçerisinde toplama eşyalar bulunduran bu galeri aynı zamanda da özel resimler içermektedir. İki tane içerisinde hitabe içeren bu alanı da dikkatli bir şekilde inceleyebilirsiniz.

Fotoğrafların ve tabloların olduğu galerinin ilk katında 18 Mart 1915 yılında çekilmiş fotoğraflar bulunmaktadır. Bununla beraber boğaz maketi, döneme ait resimler, genel döneme ait resmi üniformalar, silahlar ve askeri teçhizat malzemeleri bulunur. İkinci katta ise Mehmet Ali Laga tarafından yapılan 97 adet karakalem eser ve sulu boyadan yapılmış tablolar bulunmaktadır. 4 farklı bölümden oluşan bu müze, tarihle iç içe olmak isteyen kişilerin severek ziyaret edebileceği alanlardan biridir.

Çanakkale Deniz Müzesi Giriş Ücreti ve Ziyaret Saatleri

Çanakkale Deniz Müzesi hafta içi saat 09.00’dan 17.00’a kadar açıktır. Hafta sonları ise sabah 10.00’dan, akşam 18.00’a kadar açıktır. Çanakkale Deniz Müzesi yılbaşı, dini bayramlarda ve pazartesi günleri kapalıdır.

Müzeye hafta içi saat 16.00’dan sonra ziyaretçi alınmamaktadır. Hafta sonu ise saat 17.00’dan sonra ziyaretçi kabul edilmemektedir. Çanakkale Deniz Müzesine yetişkinler 12 Türk Lirası karşılığında girebilir. Öğrenciler ise ücretsiz bir şekilde müzeyi ziyaret edebilirler. Ek ücret olarak ise fotoğrafa 23 Türk Lirası ve video çekimine 46 Türk Lirası alınmaktadır. Kişiler ziyaretlerini bu saatler arasında kolay bir şekilde yapabilirler.