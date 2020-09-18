Çamkoru Tabiat Parkı Nerede Ve Nasıl Gidilir? Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Çamkoru Tabiat Parkı doğal güzellikleri ile gelen ziyaretçileri büyülemektedir. Pek çok kişi bu güzellikleri görmek amacıyla bölgeye gelmektedir.

Çamkoru Tabiat Parkı Hakkında Bilgi

Çamkoru Tabiat Parkının içerisinde bir gölet bulunmaktadır. Göletin çevresini ise çam ağaçları süslemektedir. Bu alan yaklaşık 215 hektar büyüklüğündedir. Burası ormanın içinde saklı kalmış doğal bir güzellik olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çamkoru Tabiat Parkına geldiğinizde arabayı giriş kısmına bırakarak gölet kısmına yürümeniz gerekmketedir. Bu yürüyüş yaklaşık 5 dk civarı sürer. Çamkoru Tabiat Parkında mangal yakmak yasaktır. Bu sebeple burası oldukça temizdir. Göletin iç kısımlarına gittiğiniz zaman gölet ile birleşen bir toprak yol bulunmaktadır. Buradaki küçük alanda dilerseniz piknik yapmanız mümkündür.

Göl kenarında muhteşem hava eşliğinde doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Çamkoru'da bulunan gölet içerisinde de farklı türde balıklar yaşamaktadır. Çamkoru göleti yakınında bulunan milli parkta piknik ya da kamp yapmanız mümkündür.

Çamkoru Tabiat parkının içerisinde kamp yapabilme imkanınız da vardır. Kamp alanları gölet tarafında değil tabiat parkı alanındadır. Tabiat parkı içerisinde uygun gördüğünüz her alanda kamp yapmanız mümkündür. Kampçılar genel olarak tuvaletlerin üst kısımlarında kamp yapmayı tercih etmektedirler. Çünkü burada oyun parkı, voleybol sahası, masa ve çeşmeler bulunmaktadır. Tabiat parkı içerisinde herhangi bir tesis ya da büfe bulmanız imkansızdır. En yakın yer ise Çamlıdere ilçesidir. Bu sebeple kamp alanına gelirken lazım olan tüm eşyaları yanınızda getirmeniz gerekmektedir.

Çamkoru içerisinde Kızılaya bağlı bulunan Çamlıdere Çamkoru gençlik kampı yer almaktadır. Bunun dışında İzcilik Tesisi de yer alır.

Çamkoru göletinin kenarına araç ile gelmek yasaktır. Bu sebeple araçların biraz geride park edilerek alana yürümek gerekir. Göl kenarında mangal yapmakta yasaktır. Bu şekilde göl çevresinin ve tabiatın temiz kalması sağlanmaktadır. Burada yapılabilecek pek bir aktivite bulunmaz. Yapılabilecek en güzel aktivite muhteşem doğayı izleyerek yürüyüş yapmak olacaktır. Burada mükemmel fotoğraflar da çekilebilirsiniz.

Kamp alanı olarak tabiat parkı içerisinde kamp kurulabilmektedir. Göl kenarına çadır kurulmasına izin verilmemektedir.

Çamkoru Tabiat Parkı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Çamkoru Tabiat Parkı Ankara ilinin Çamlıdere ilçesinde bulunur. Ankara merkeze yaklaşık olarak 110 km uzaklıktadır. Bu tabiat parkı Çamlıdere ilçe merkezine 15 km uzaklıkta ve Kızılcahamam ilçesine de yaklaşık 38 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Çamkoru Tabiat Parkına giderken Kazan Kızılcahamam rotasını takip etmek gerekir. Kızılcahamam ilçesi geçildikten sonra yaklaşık 6 kilometre ilerde Çamlıdere yol ayrımı bulunmaktadır. Buradan Avdan Köyünü görene kadar ilerlemeniz gerekmektedir. Avdan köyünden sonra bir yol ayrımıyla daha karşılaşacaksınız. Yol ayrımının bir tarafı Çamlıdere ilçesinin merkezine diğeri ise Çamkoru Tabiat Parkına gitmektedir. Sağ taraftaki yola saparak Çamkoru Tabiat Parkına ulaşmanız mümkündür.

Otoban tarafından gelenlerin ise Çamlıdere gişelerine kadar yolu takip etmeleri gerekmektedir. Çamlıdere gişelerini geçtikten sonra Çamlıdere ilçesini de geçip Çamkoru tabelalarını takip ederek alana ulaşmanız mümkündür.

Çamkoru Tabiat Parkı Giriş Ücreti

Çamkoru Tabiat Parkına girişlerde herhangi bir ücret alınmamaktadır. Giriş tamamen ücretsizdir. Bunun dışında kamp alanları içerisinde de herhangi bir ücret alınmaz. Burada ücretsiz bir şekilde kamp yapabilirsiniz.

Çamkoru Tabiat Parkı Ziyaret Saatleri

Çamkoru Tabiat parkında ziyaret saatleri bulunmamaktadır. İstediğiniz zaman bölgeye gelebilirsiniz. Fakat burası ormanlık alan olduğu için güvenlik açısından gündüz saatlerinde gelmeniz çok daha iyi olacaktır.