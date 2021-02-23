Çambaşı Kayak Merkezi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Ordu Kayak Merkezi Ücreti, Ortalama Otel Ve Konaklama Fiyatları

Çambaşı Kayak Merkezi modern tesisleri ile dört mevsim hizmet veren bir merkez. Ortalama 1.850 rakımı ile Çambaşı Yaylasının tüm güzelliklerini gözler önüne seren merkez, manzarası ile de misafirlerini büyülüyor. Turizm açısından büyük bir potansiyele haiz tesis, giderek popülaritesini ve ziyaretçi sayısını artırıyor.



Çambaşı Kayak Merkezi Nerede?



Çambaşı Kayak Merkezi'nin adını ve methini duyanlar, bu özel tesise gelerek sevdikleri ile birlikte kışın keyifli zamanlar geçirmek, güzel anılarına yenisini eklemek istiyor. Bunun içinde bu beğenilen kayak merkezinin nerede olduğunu ilk olarak merak ediyorlar. Çambaşı Kayak Merkezi, Karadeniz Bölgesinin turizmin gözdesi, tarihi illerinden Ordu'nun Kabadüz ilçesinde bulunuyor. Çambaşı Kayak Merkezi'nin Ordu il merkezine uzaklığı ise yalnızca 58 kilometre.



Çambaşı Kayak Merkezi'ne Nasıl Gidilir?



Çambaşı Kayak Merkezi'nin nerede olduğunu öğrenenler büyük bir ilgi gören kayak merkezine nasıl ulaşacakları hakkında bilgi sahibi olmak için internet üzerinden araştırmalar yapıyor. Çambaşı Kayak Merkezi, şehir merkezi ile arasındaki yakın mesafedeki asfalt yol güzergahı ile gelmek isteyenlere kolay bir ulaşım imkanı sağlıyor. Bu asfalt yol, yılın 12 ayı açık olduğu için herhangi bir ulaşım problemi yaşanmıyor. Bu yol güzergahı ile ister özel aracınızla isterse taksi tutarak zorlanmadan kısa sürede kayak merkezine varabilirsiniz. Merkez, denize ve havalimanına yakın mesafededir.



Ordu Kayak Merkezi Ücreti



Ordu Kayak Merkezi'ne sevdikleri ile beraber ya da tek başına gelmeyi planlayanların merak ettikleri bir diğer husus kayak merkezindeki ücretler. Pek çok kişi bu ücretleri öğrenerek diğer kayak merkezleri ile hem kıyaslamak hem de bütçelerine uygun olup olmadığına dair bilgi edinmek istiyor. 2021 yılında ülkemizde bulunan bütün kayak merkezlerinde bir artış olacağı öngörülmektedir. Dünya çapındaki pandemi diğer bir ifade ile Covid-19 tedbirleri kapsamında kayak merkezlerinin giriş fiyatlarında farklılık olması bekleniyor.



Çambaşı Kayak Merkezi'ne giriş için herhangi bir ücret alınmamaktadır. Bununla birlikte kayak merkezinin içerisinde yer alan sportif etkinliklere katılmak için diğer kayak merkezlerinde olduğu gibi

önceden belirlenen ücret tarifesine uygun olarak ücretler alınmaktadır. Bu ücretler çok fahiş miktarda olmayıp makul ve ekonomik standartlardadır. Tesisteki hat uzunluğu 1.753 metre ve 1.104 metre olmak üzere 2 adet telesiyej hattı mevcuttur. Toplam uzunluğu 17.275 metre olan 11 adet kayak pisti ile Çambaşı Kayak Merkezi kayak tutkunlarını ağırlamaktadır.



Ordu Kayak Merkezi Ortalama Otel ve Konaklama Fiyatları



Ordu'nun kış turizmine canlılık katan Çambaşı Kayak Merkezi'ne gelerek bu tesislerde belirli bir süre kayak kaymayı ve kış sporlarını yapmayı düşünenler bölgedeki konaklama tesislerini araştırıyorlar. Konaklamak için uygun otellerin olup olmadığını öğrenmek istiyorlar.



Çambaşı Kayak Merkezi'nin işletmeciliğini Orbel A.Ş üstlenmiştir. Merkezdeki kayak odasından kayak için gerekli her türlü kıyafetler, gözlük, eldiven gibi tüm kayak ve snowboard ekipmanları tedarik edilebilmektedir. Tesiste konaklama için 12 odalı otel ve ayrıca 12 adet bungalov tipi evler mevcuttur. Ayrıca tesislerde restoran, kafe gibi işletmelerde misafirlere leziz yemekleri ile hizmet sunmaktadır.