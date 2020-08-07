Çam ormanları arasında unutamayacağınız bir tatil...Yaylalara kaçış başladı

Samsun'un Yakakent ilçesindeki Uzunkız Yaylası, doğal güzellikleri ve çam ormanlarıyla doğaseverleri bekliyor. İlçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta, çam ormanları arasında bulunan 1300 rakımlı Uzunkız Yaylası, ziyaretçilerine doğada yürüyüş yapma imkanı sunuyor.

Sıcak havadan kaçmak isteyenler, kamp ve çadır tatilini sevenler için uygun alternatif oluşturan Uzunkız Yaylası, kalabalıktan uzaklaşıp doğayla baş başa kalmak isteyenlerin uğrak yeri oluyor. İl Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında normalleşme sürecinde yaylalara doğru turizm hareketliliği yaşandığını söyledi.

Bir sahil kasabası olan Yakakent'in denizin hemen bitiminde uzanan dağlarıyla yayla turizmi için çok elverişli olduğuna işaret eden İpekdal, "Yakakent'in içinden geçilerek gidilen Uzunkız Yaylası yolu üzerinde ahşap evler ve yöresel mimari unsuru serenderler görülmeye değer manzara oluşturmaktadır. Mesire yerleri de bulunan Uzunkız Yaylası, kalabalıktan uzaklaşmak isteyenler için ideal bir seçenektir." dedi.

Yaylada doğup büyüyen 82 yaşındaki Hüseyin Altuntaş da serin ve temiz havasıyla yaylanın güzel, yaşanabilir yer olduğunu vurguladı. Yazın gelmesiyle yaylanın nüfusunun arttığını anlatan Altuntaş, "Yayladaki birçok evde yaz kış burada yaşıyoruz. Güzel ve tertemiz havası var." ifadesini kullandı.

Yayla sakinlerinden Aydın Sebil ise tarım ve hayvancılıkla uğraştığını aktararak, "Yüksekliği ve bitki örtüyle yayla yaşanabilir bir yer. Kovid-19 salgını süreci ve yazın gelmesiyle yaylanın nüfusu daha da arttı." diye konuştu.