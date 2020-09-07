Çal Mağarası Nerededir? Çal Mağarası Oluşumu, Özellikleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Ülkemizdeki mağaralardan bazıları da dünya çapında önemli özelliklere sahiptir. Ülkemizde bulunan Çal Mağarası dünyadaki en ikinci mağara olmasıyla bilinmektedir. Bu özelliği sayesinde yoğun ziyaretçilere ev sahipliği yapmaktadır.

Çal Mağarası Nedir?

Çal Mağarası dünyanın en uzun ikinci mağarası olmanın yanı sıra üzerinde bulunan tarihi kaleyle de dikkat çekmektedir. Mağara içerisinde hava hareketi rahattır. Bu sebeple farklı rahatsızlıklara çare olması için de ziyaret edilmektedir. Mağara içerinde sarkıt ve dikitler de bulunmaktadır.

Çal Mağarası Nerededir, Hangi Bölge ve İldedir?

Karadeniz Bölgesinde bulunan Çal Mağarası, Trabzon İlinin Düzköy İlçesinde yer almaktadır. Çalköy Beldesinde yer alan mağara, denize yakın bir konumdadır. Çayırbağı Beldesine gidilen yoldan 1 km uzaklıktaki Kulaklık Deresi üzerinde yer alır. Mağaranın girişi ve tavanları yüksektir.

Çal Mağarasına Nasıl Gidilir?

Trabzon'un il merkezinden Çal Mağarasına olan uzaklık yaklaşık 48 km'dir. Yaklaşık bir saatlik yürüme mesafesindedir. İl merkezinden özel araçla başlandığında güzergah Akçaabat, Düzköy ve Çal yolu olarak izlenmelidir. Ayrıca Akçaabat'tan hareket edilen dolmuşlarla da ulaşım mümkündür. Engelli vatandaşlar için ücretsiz hizmetler bulunmaktadır.

Çal Mağarası Nasıl Oluşmuştur?

Trabzon'da bulunan Çal Mağarasının tahminen 8 milyon yılda oluştuğu düşünülmektedir. Mağaradaki ziyarete açık kayalardan birinin içerisinde oyulmuş insan silüeti bulunmuştur. Mağaranın bulunduğu bölge günümüze kadar Bizans ve Taoklar birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

Çal Mağarası kireçtaşı içinde bulunan çatlak fay sistemine göre gelişmiştir. Mağaranın günümüzdeki şekline ulaşması iki seviyede oluşmuştur. Öncelikle yüzeyden sızan suların kireçtaşlarını çözüp kırıkları genişletmesiyle bir yeraltı su kanalı oluşmuştur. Ardından bölgedeki yükseklik sebebiyle su akışı azaldığı için mağara gelişimi sonlanmıştır. Sızan ular ise sarkıt ve dikit oluşmasına sebep olmuştur.

Çal Mağarası Özellikleri

Çal Mağarası 8 km uzunluğa sahiptir Ancak şu anda sadece 1 km'lik kısmı ziyarete açılmıştır. 2003 yılında ziyaretleri kabul etmeye başlayan mağara aynı zamanda bir yeraltı su kanalıdır. Mağara içerisinde gölet, dere ve şelale bulunmaktadır. Ayrıca denize 1050 metre uzaklıktadır. Mağaraya girdikten 200 metre kadar sonra iki ayrı kola ayrılmaktadır. Sol tarafta suların aktığı bir baca yer alırken sağ tarafta çağlan ve göl bulunmaktadır. Mağara içerisindeki su derinliği yağışlı aylarda 50 cm'e yükselir, yağışın az olduğu aylarda ise 25 cm'e kadar düşer.

Çal Mağarası Tarihi Eser ya da Milli Parkı mıdır?

Çal Mağarası ve Mesire Yeri Parkı olarak geçmektedir. B sınıfı milli park şeklinde koruma altına alınmıştır.

Çal Mağarası Giriş ücreti (2020)

Mağara yıl boyunca ziyarete açıktır. Ziyaret ücretleri yetişkinler için 8 TL iken öğrencilere 4 TL'dir. Engelli kartı bulunanlar ücretsiz olarak giriş yapabilmektedir. Hafta içi ve hafta sonu gün içerisinde ziyarete açıktır.

Çal Mağarası Ziyaret Saatleri (2020)

Mağaradaki hava dolaşımının sinüzit ve astım gibi fiziksel rahatsızlıklara iyi geldiği bilinmektedir ve kültürel sebeplerin yanı sıra bu nedenlerle de ziyaret edilmektedir. Çal Mağarası Mesire Yeri de doğal güzelliği ile halk kullanımına açıktır. Mağara hafta içi ve hafta sonu sabah 09:00 akşam 19:00 saatleri arasında ziyaret edilebilmektedir.

Çal Mağarası Hikayesi ya da Efsanesi Var mıdır?

Çal Mağarasının henüz bilinen bir efsanesi yoktur. Ancak yakın zamanda yapılan çalışmalarda kayalardan birinde bulunan insan silüeti herkesin dikkatini çekmiştir. Bu insan silüetinin ne zaman ve nasıl meydana geldiği yetkililer tarafından araştırmaya başlanmıştır.