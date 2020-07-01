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Hürriyet
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Çakrak Kilisesi restore ediliyor
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 01.07.2020 - 09:38,Son Güncelleme:

Çakrak Kilisesi restore ediliyor

Giresun’da 19. yüzyılda inşa edilen Çakrak Kilisesi’nin turizme kazandırılması için restorasyon çalışmaları başlatılıyor.

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Giresun’un Espiye, Yağlıdere ve Alucra ilçelerini birbirine bağlayan karayolu üzerinde bulunan Çakrak Kilisesi, Giresun İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (DOKA) imzaladığı sözleşme ile restore edilerek turizme kazandırılıyor. Giresun’un doğal, tarihi ve kültürel mirasına, yöresel kimliğine ve özgün mimari yapısına uygun yeni alanlar oluşturulması ve bu alanların korunarak turizm değeri haline getirilmesi hedefleniyor.

Çakrak Kilisesi restore ediliyor


Bu kapsamda 19’uncu yüzyılın ikinci yarısında inşa edilen ve Rum eserlerinden biri olan Çakrak Kilisesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından hazırlanan projenin DOKA tarafından kabul edilmesiyle birlikte restore edilecek. İmzalanan sözleşme ile Çakrak Kilisesi restore edildiğinde Kümbet, Yavuzkemal ve Bektaş turizm merkezlerine bağlantılı anayol üzerinde bulunması nedeniyle doğa ve kültür turizmini birleştirmesi hedefleniyor. Toplam 923 bin 445 TL bütçeli proje ile rölöve, restitüsyon ve restorasyon çalışmaları 24 ay sürecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte Giresun’un turizmine ve ekonomisine büyük katkı sunması bekleniyor.

Çakrak Kilisesi restore ediliyor


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