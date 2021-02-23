Çakırlar Korusu Nerede Ve Nasıl Gidilir? Çakırlar Korusu Tarihi, Giriş Ve Kahvaltı Ücreti Hakkında Bilgi

Ülkemizin tarihi olaylar açısından en önemli ilinden birisi olan Samsun’da bulunan Çakırlar Korusu, Karadeniz ormanları arasında yer almakta ve özellikle piknik ve huzurlu yürüyüş yapılabilecek bölgelerin başında gelmektedir.



Çakırlar Korusu Hakkında Bilgi



Samsun ilimizin en eski ve en popüler yerlerinden birisi olan Çakırlar Korusu, Atakum merkeze yaklaşık olarak 19 km mesafede yer alıyor. Uzun yıllar boyu Samsunluların piknik yapmak ve doğa yürüyüşe yapmak için en fazla ziyaret etmiş olduğu yerlerin başında gelmektedir. Bu ilgi nedeni ile Atakum Belediyesi tarafından özel çalışma yapılmış ve daha güzel bir görünüme kavuşturulmuş olan Çakırlar Korusu'nun etrafında pek çok sosyal tesis alanları da yer almış ve daha fazla kişinin bölgede zaman geçirmesi sağlanmıştır.



Çakırlar Korusu Nerede?



Samsun ilinde yer alan Çakırlar Korusu’nun tam adres bilgileri şu şekilde geçiyor;



İncesu Yalı Mah. 55280 – Atakum / Samsun



Çakırlar Korusu Nasıl Gidilir?



Çakırlar Korusu'na gitmek için özel toplu taşıma araçlarını kullanarak gitmek mümkündür. Bölgeye dolmuş ile ulaşmak isteyen kişilerin Çatalçam – Taflan dolmuş hatlarını tercih etmesi gerekiyor. Özel aracınız ile Çakırlar Korusu'na gitmek için Samsun, Sinop hattını takip etmeniz bölgeye ulaşmanız için yeterlidir. Çakırlar Korusuna her mevsim gitmek mümkündür. Ancak yeşillik ve doğal orman havasını içinize çekmek için yaz aylarını beklemeniz tavsiye edilir.



Özellikle yaz aylarında çoğu yerlerin bölgede açık olması ile birlikte daha fazla keyif almanız mümkün olacaktır. Öte yandan diğer mevsimlerde Çakırlar Korusuna gitmek isteyen kişilerin bölgede kalmak için özel çadırları ellerinde bulundurması tavsiye edilir.



Çakırlar Korusu Tarihi



Atakum Belediyesi tarafından yapılmış olan özel organizasyon ve çalışmalar sayesinde daha fazla kullanılabilir ve gezilebilir yerler arasında yerini alan Çakırlar Korusu içerisindeki ormanlık alanda ahşap yürüyüş yolu bulunuyor. Atakum Belediyesi’nin 2011 yılında başladığı çalışmalar 2012 yılında tamamlanmış ve hizmete açılmıştır. Çalışmalar sonucunda bölgede oluşturulan yaklaşık 1,5 metre yüksekliğine sahip bir yürüyüş yolu oluşturulmuş. Yürüyüş yolu üzerinde ise günümüzde özel tuvalet alanları, kuş kafesi ve 2 adet restoran ile kafe işletmeleri de yer alıyor.



Bölge içinde çokça piknik alanları bulunmakta ve özellikle bu alanlar hafta sonları ziyaretçi akınına uğramaktadır. Yeşilliğin ve manzaranın bol olması sayesinde kimi zaman düğün fotoğrafları da burada çekilmektedir. Çakırlar Korusu'na geldiğinizde yapacak olduğunu aktivitelerin başında piknik yapmak veya kahvaltı yapmak geliyor. Bunun dışında doğa yürüyüşü, sabah sporu veya farklı spor etkinliklerini de bölgede yapabilirsiniz. Doğa ile iç içe bulunmak isteyen kişiler farklı hayvanlar ile bolca karşılaşabilir ve özel hayvan fotoğraflarını da burada çekebilir.



Çakırlar Korusu Giriş Ücreti



Eşsiz doğa manzarası ve yeşillikleri ile göz doldurmayı başaran Çakırlar Korusu'na giriş için herhangi bir ücret ödemenize gerek bulunmuyor. Ancak bölgeye otobüs ya da dolmuş gibi araçlarla gelecek olan kişilerin dolmuşa kişi başı ödeyeceği ortalama tutar 3 TL arasında olmakta ancak fiyat belirli dönemlerde değişebilmektedir.



Çakırlar Korusu Kahvaltı Ücreti



Çakırlar Korusu içerisinde yer alan farklı işletmelerde özel kahvaltı menüleri yer almakta ve menülere göre kahvaltı ücretleri değişiklik göstermektedir. Ancak ortalama kişi başı kahvaltı menüsü 30 TL gibi bir rakam aralığında yer alıyor. Bölgedeki özel oluşturulmuş alanlarda kendi getirdiğiniz kahvaltılıkları tüketmeniz de mümkündür.