Caferağa Medresesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Caferağa Medresesi Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Caferağa medresesi Mimar Sinan tarafından yaptırılmış olan muhteşem bir medresedir. Bu medresenin ziyaretçileri de sürekli olarak gelmektedir. Belirli bir saatte açılan medrese akşamüstü de kapanmaktadır.



Caferağa Medresesi Tarihi ve Hakkında Bilgi



Caferağa Medresesi Osmanlı'nın en güçlü dönemlerinden olan Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaptırılmış olan bir medresedir. Caferağa Medresesi Babüssade ağaları tarafından yaptırılmıştır. Kanuni Sultan Süleyman'ın emri ile yaptırılan bu cami Koca Sinan yani Mimar Sinan tarafından özenle yaptırılmış bir medresedir. 1500'lü yıllarda yapıldığı tahmin edilen bu medresenin o dönemden günümüze ulaşabilen tek medrese olduğu bilinmektedir.



Caferağa Medresesi aynı zamanda bağımsız bir medrese grubuna girmektedir. Günümüze kadar tüm orijinalliği ile gelmeyi başarmıştır. Fakat günümüzde farklı şekilde bu medresenin onarımı da yapılmıştır. Çeşitli restorasyonlardan geçen Caferağa Medresesi'nin son restorasyonu da 1989 yılında tamamlanmıştır. Türk kültürü medresesi tarafından yapılmış olan bu restorasyon ile günümüze kadar gelmeyi başarmıştır.



Yaptırıldığı dönemde pek çok derslik bu medresede görülmüştür. Birçok kişi dini eğitim alarak burada İslam dinini öğrenmiştir. İçerisinde toplam 15 tane derslik bulunmaktadır. İslami mimari tarzı ile inşa edilmiş olan bu medrese Mimar Sinan'ın en güzel eserlerinden bir tanesidir. Caferağa Medresesi aynı zamanda UNESCO Dünya mirası listesi içerisinde de bulunan bir medresedir. Zamanında bu medrese içerisinde pek çok mozaik işlemeler de yapılmıştır. 460 yıl önce inşa edildiği bilinen bu medrese birçok özelliği de içerisinde barındıran oldukça tarihi bir medresedir.



Caferağa Medresesi Nerede?



Caferağa Medresesi İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir medrese olup Ayasofya'ya oldukça yakın bir konumda bulunmaktadır. Sultanahmet semtine de oldukça yakın bir lokasyondadır.



Caferağa Medresesi'ne Nasıl Gidilir?



İstanbul'un göbeğinde yer alan bir medrese olduğundan dolayı Caferağa medresesine hem toplu taşıma ile hem de özel araç ile ulaşım sağlamak mümkündür. Öyle ki bu medreseye ulaşmak için birçok aktarma seçeneklerini kullanabilirsiniz. Anadolu yakasından gelecek olan ziyaretçiler için öncelikle metro hattını kullanarak Kadıköy son durakta inin. Daha sonra burada yer alan gemiler vasıtası ile Eminönü vapuruna binerek Eminönü’ne geçin. Eminönün'e geçtikten sonra burada bulunan tramvay hattını kullanarak Sultanahmet durağında inebilirsiniz.



Dilerseniz alternatif bir yol olarak da Marmaray hattını kullanarak Sirkeci durağında inebilir. Sirkeci durağında indikten sonra buradan yine tramvay hattını kullanabilir tramvay ile birlikte Sultanahmet durağında inebilirsiniz. Avrupa yakasından gelecek olan ziyaretçiler de yine aynı şekilde tramvaya ulaşmak için Cevizlibağ durağında inebilirler. Cevizlibağ durağında inmek için aynı zamanda metrobüs hattını da kullanabilirsiniz. Özel araç ile de ulaşım sağlamak için öncelikle İstanbul'un Fatih ilçesine geçmeniz gerekiyor. Fatih ilçesine geçtikten sonra burada navigasyon yardımı ile bu tarihi medreseye ulaşım sağlamak mümkündür.



Caferağa Medresesi Özellikleri



- İslami mimari ile birlikte oluşturulmuş bir medresedir.

- Seramik ve mozaik süslemeler ile oluşturulmuştur.

- İçerisinde toplam 15 tane derslik salon bulunmaktadır.

- 1 tane de büyük bir salon yer almaktadır.



Caferağa Medresesi Kime ve Hangi Devlete Ait Bir Yapıdır?



Caferağa Medresesi Cafer Ağa'ya ait olan bir medresedir. Osmanlı devletine aittir. Şu an günümüzde Türkiye Devleti tarafından korunmaktadır.