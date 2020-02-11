Buzla kaplanan GÃ¶yne Sulama BarajÄ±

Kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ±nÄ±n ardÄ±ndan etkili olan soÄŸuk hava nedeniyle DoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'ndeki, dere, Ã§ay ve barajlar dondu. DoÄŸanÄ±n tamamen beyaz Ã¶rtÃ¼yle kaplÄ± olduÄŸu ve sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±n sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±nda 17 dereceye kadar dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Erzincan'Ä±n Ã‡atalarmut kÃ¶yÃ¼ndeki Devlet Su Ä°ÅŸlerine (DSÄ°) ait GÃ¶yne Sulama BarajÄ±'nÄ±n yÃ¼zeyi de buzla kaplandÄ±.

VatandaÅŸlar fotoÄŸraf Ã§ektirdi

Drone ile havadan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenen ve gÃ¼zel manzaralarÄ±n oluÅŸtuÄŸu barajÄ±n buzla kaplÄ± yÃ¼zeyinde bazÄ± vatandaÅŸlar yÃ¼rÃ¼yerek fotoÄŸraf Ã§ektirdi. Yaz mevsiminde yaklaÅŸÄ±k 48 bin dekarlÄ±k tarÄ±m arazisini sulamak iÃ§in kullanÄ±lan, aynÄ± zamanda kafes balÄ±kÃ§Ä±lÄ±ÄŸÄ± da yapÄ±lan barajda, balÄ±k kafesleri buz kÃ¼tlesinin altÄ±nda kaldÄ±.

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"Herkesin bu gÃ¼zelliÄŸi gÃ¶rmesini tavsiye ediyorum"

Baraj gÃ¶lÃ¼ndeki doÄŸal gÃ¼zelliÄŸi gÃ¶rmeye gelen vatandaÅŸlardan Vehbi Toprak, bÃ¶lgede dondurucu soÄŸuklarÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi. YÃ¼zeyi buzla kaplanan gÃ¶lÃ¼n, seyrine doyumsuz gÃ¼zellikler oluÅŸturduÄŸunu anlatan Toprak, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu: "Erzincan'Ä±n nadide gÃ¼zel yerlerinden biri olan GÃ¶yne BarajÄ±'nÄ±n buz tuttuÄŸunu duyunca gelip bu doÄŸal gÃ¼zelliÄŸi gÃ¶rmek istedim. Yaz aylarÄ±nda Ã¶zellikle ailemizle buraya pikniÄŸe gelip balÄ±k tutarÄ±z. Åžimdi ise hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸmesiyle barajÄ±n tamamen buz tuttuÄŸunu gÃ¶rdÃ¼m.Â Herkesi burayÄ± gelip bu gÃ¼zelliÄŸi gÃ¶rmesini tavsiye ediyorum."

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