Buzdan masallar

Güneşli ama soğuk bir kış günü Kars’ta olmanın keyfini sürüyoruz. Rotamız, Çıldır Gölü. Yol, eşsiz güzellikte kış manzaraları eşliğinde göle uzanıyor. Çıldır’da her yer bembeyaz. Bu yüzden ilk bakışta gölün kıyılarını kestirebilmek neredeyse imkânsız… Gölün buz tutmuş sığ kıyılarında yürümeyi deniyoruz. Sonra kalın buz tabakasını delip göle ağ atan balıkçıların yanına gidiyoruz. Tam o sırada ağlar çekiliyor. Göl bereketli, ağlar dolu. Tazecik balıklar, birazdan sofralarımızı donatacak.



Yörenin soğuğuna ve karlı güzelliklerine çabuk alışıyor insan… Ardahan sınırlarında kalan Çıldır Gölü, 123 kilometrekarelik alanıyla Doğu Anadolu’nun en büyük tatlı su rezervi. Deniz seviyesinden tam 1.959 metre yükseklikteki gölün en derin noktası 42 metreye ulaşıyor. Tektonik oluşumlu gölümüz, birçok dere ve pınarla besleniyor. Üzerindeki minik adacıkların en büyüğü, Akçakale harabelerinin yakınında. Kış aylarında balıkçıların buz tutan göldeki yüzey tabakasını kırarak avlanmaları, fotoğraf tutkunlarının yoğun ilgisini çekiyor. Gölde yakalanan en önemli balık türü aynalı sazan… Koşullar uygunsa gölde atlı kızakla gezmek de mutlaka yapılacaklar listenizde olsun.