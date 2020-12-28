Buz tutan şelale kartpostallık görüntü oluşturdu

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 15 dereceye kadar düştüğü Erzincan'da kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Çağlayan beldesinde bulunan ve güzelliğiyle öne çıkan Girlevik Şelalesi dondu. Ziyaretçilerine her mevsim ayrı güzellik sunan şelale, donunca ortaya çıkan 3- 5 metre uzunluğundaki buz sarkıtları ile ayrı bir güzelliğe büründü.







Yazın serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle, kışın ise hem çevresindeki kar örtüsü hem de donduğu için oluşan buz sarkıtları ile ilgi çeken şelale, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturdu.







