Buz tutan gölde, patenle kaydılar

Karadeniz’in yükseklerinde etkili olan dondurucu soğuklar nedeniyle Bayburt’ta Arpalı beldesinden geçen Arpalı Nehri ile Demirözü ilçesine bağlı Gökçedere Gölü’nün yüzeyi buzla kaplandı. Hava sıcaklığının eksi 20'lere kadar düşmesiyle yüzeyi buz tutan nehir ve göl ilgi odağı oldu. Nehir ve göl kıyısında da kar örtüsüyle birlikte seyirlik manzaralar oluştu. Bölgede kayak sporuna meraklı bir genç, yüzeyi buzla kaplanan gölü piste çevirdi. Genç, tehlikeye aldırış etmeden paten yaptı. Arkadaşları da gence ayakkabıları ile göl yüzeyinde kaymaya çalışarak eşlik etti. Heyecan dolu dakikalar yaşayan gençleri, çevredekiler meraklı gözlerle izledi.









‘TEHLİKEYİ GÖZE ALIYORUZ’



Buzla kaplanan gölde patenle kayak yapan Hasan Türkoğlu, kente buz pisti kurulması istediklerini belirterek, “3 yıldır bu sporu icra ediyoruz. Buranın yerel halkıda artık bize alıştı. Buranın buz tutması üzerine hemen bizle irtibata geçiyorlar, biz de büyük bir heyecanla bu tehlikeyi göze alarak gelip burada buz pateni yapıyoruz. Ama şartlar çok tehlikeli sonuçta gölün üstünde bunu yapıyorsun ve her an ne olacağını bilmiyoruz. Ama biz bunu hevesle büyük bir heyecanla yapıyoruz” dedi.









‘RİSKLİ AMA HEYECAN DOLU’



Öğrenci Onur Koç da, “Bayburt kışları çok zorlu geçen bir şehir, bizlerde arkadaşlarımızla birlikte eksi 25’lerde göl buz tutunca burada elimizden geldiğince kendi çabalarımızla buz pateni yapmaya çalışıyoruz. İnşallah kentimize buz pateni yapılır. Arkadaşlarımızla birlikte spor ayakkabılarımızla birlikte kaymaya çalışıyoruz. Riskli ama heyecan dolu vakit geçiriyoruz” diye konuştu.







