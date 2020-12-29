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Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde bisiklet turu heyecanı
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 29.12.2020 - 10:10 | Son Güncelleme:

Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde bisiklet turu heyecanı

Ardahan'da yüzeyinin büyük bölümü donan Çıldır Gölü'ne gelen ziyaretçiler, atlı kızağın yanında bisikletle gezinti de yapabiliyor.

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 Doğu Anadolu Bölgesi'nin, Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü olan Ardahan-Kars sınırları içindeki Çıldır Gölü'nün büyük bölümü, soğuk hava nedeniyle dondu. Çıldır Kaymakamlığının projesiyle kışın özellikle atlı kızak turlarıyla turistleri cezbeden bölgede, buz üzerinde farklı etkinliklerin de yapılması için geçen yıl hayata geçirilen bisikletle gezi etkinliği bu sene de yapılmaya başlandı.

Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde bisiklet turu heyecanı


Kaymakamlık desteğinde temin ettiği bisikletlere özel lastikler takan lokanta işletmecisi Atalayan Uzunkaya, kiralama usulüyle, bölgeye gelen turistlere buz üzerinde pedal çevirme imkanı sunuyor.

Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde bisiklet turu heyecanı


Atalay Uzunkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, buz kalınlığı yeterli seviyeye ulaşmadığı için şimdilik atlı kızaklara alternatif bisiklet ile misafirlerine gezinti imkanı sunduklarını söyledi. Uzunkaya, "Bizim bu bölge yeni donmaya başladı.

Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde bisiklet turu heyecanı



Dolayısıyla henüz atlı kızakları buz üstüne çıkarmadık. Ancak atlı kızaklara alternatif olarak bisiklet çıkardık. Şu an gelmek isteyenlere bisiklet ile tur atma imkanı sunuyoruz. Bunun da ayrı bir güzelliği var, herkesin tatmasını isteriz." dedi. Vatandaşlardan Ahmet Yıldız da ilk kez cam gibi buz üstünde bisiklet kullandıklarını belirterek, gezintinin heyecanlı geçtiğini ve çok eğlendiğini anlattı.

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