Buz tutan Boraboy GÃ¶lÃ¼â€™nÃ¼n cesur aÅŸÄ±klarÄ±

BÃ¶lgede kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± ve sÄ±fÄ±rÄ±n altÄ±na dÃ¼ÅŸen hava sÄ±caklÄ±ÄŸÄ± nedeniyle 80 metre geniÅŸlik ile 25 metre derinliÄŸe sahip Boraboy GÃ¶lÃ¼â€™nÃ¼n yÃ¼zeyi buzla kaplandÄ±.

BazÄ± yeni Ã§iftiler Ã¼zeri karla kaplÄ±, zÃ¼mrÃ¼t yeÅŸili aÄŸaÃ§larÄ±n ve yÃ¼zeyinin buz tutmasÄ±yla gÃ¶renleri hayran bÄ±rakan gÃ¶lÃ¼n kÄ±yÄ±sÄ±nda fotoÄŸraf Ã§ektirip gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ aldÄ±rÄ±rken, hayatlarÄ±nÄ±n en gÃ¼zel anÄ±nÄ± kaydeden cesur bir gelin ile damat ise gÃ¶l yÃ¼zeyinde yÃ¼rÃ¼yÃ¼p dans etti. O muhteÅŸem anlar drone objektiflerine yansÄ±dÄ±.





Ã‡iftin kamera Ã§ekimlerini yapan fotoÄŸraf sanatÃ§Ä±sÄ± Orhan ApaydÄ±n, her yÄ±l binlerce kiÅŸinin ziyaret ettiÄŸi, bungalov evler, kamp ve piknik alanlarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra doÄŸa yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼ parkuru ile dinlenme alanlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Boraboy GÃ¶lÃ¼â€™nde yÄ±lÄ±n her dÃ¶nemi renkli Ã§ekimler gerÃ§ekleÅŸtirdiklerini sÃ¶yledi.

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