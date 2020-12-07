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Buz tutan Balıklıgöl'de kartpostallık manzaralar
Seyahat
Anadolu Ajansı
Haber Giriş: 07.12.2020 - 11:10 | Son Güncelleme:

Buz tutan Balıklıgöl'de kartpostallık manzaralar

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bulunan Balıklıgöl'ün buz tutmasıyla kartpostallık manzaralar ortaya çıktı. Çam ağaçlarının üstünü kaplayan beyaz örtü ve temiz havası, Balıklıgöl'ü turistler için cazibe merkezi haline getirdi.

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Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bulunan, doğal güzellikleriyle dikkati çeken Balıklıgöl'ün yüzeyi, soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Şehir merkezine yaklaşık 50 kilometre uzakta bulunan Acısu Mahallesi sınırları içerisindeki Balıklı Yaylası'nda yer alan bin 500 rakımlı Balıklıgöl, yaylacıların merkeze dönmesi ve kar yağışının da etkisiyle sessizliğe büründü.

Buz tutan Balıklıgölde kartpostallık manzaralar


İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle buz tutan Balıklıgöl, doğal güzellikleriyle her mevsim kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

Buz tutan Balıklıgölde kartpostallık manzaralar


Bölgeyi kaplayan çam ağaçları ve yemyeşil bitki örtüsü, yaban hayatı, temiz havasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Balıklıgöl, çevresinin beyaza bürünmesi ve üzerinde oluşan buz kütleleriyle ayrı güzelliğe kavuştu. Vadideki derenin üzerine yapılan bentlerde biriken suyun da donması, güzel görüntüler oluşturdu. Öte yandan, Balıklı Yaylası'nda evler ve ana yollar karla kaplandı.

Buz tutan Balıklıgölde kartpostallık manzaralar


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