Büyüleyici manzaraların ülkesi İzlanda

Volkanik bir ada üzerinde kurulmuş ve çevresindeki birçok küçük adadan meydana gelmiş bir devlet olan İzlanda'yı 861 yılında Norveçliler keşfetmiş ve adaya ilk kez 9 ve 10. yüzyılda Norveç’ten gelen Vikingler yerleşmiş. 15 tane aktif yanardağ, 10 bine yakın şelalenin bulunduğu, kış mevsinde beyaz örtüsü, bahar ve yaz aylarında yemyeşil doğasıyla son yıllarda turistler için de çekim bölgesi olan İzlanda'nın nüfusu 320.000 kişi. Halkın %80’i şehirlerde, diğer kısmı köylerde yaşıyor.







İzlanda halkı kendilerine özgü dillerini, kültürlerini, efsanelerini ve geleneklerini korumak için ellerinden geleni yapmıyor. Ülke ekonomisinin temelini, bir ada devleti olduğu için balıkçılık ve balık mamulleri oluşturuyor. İzlanda’nın en önemli gelir kaynağını meydana getiren balıkçılık, 106.487 gross tonluk 866 gemi ile yapılıyor.







Yıllık tutulan balık yaklaşık olarak 1.500.000 ton. Başlıca tutulan balık türleri ise, balina, morina ve ringa. Ülke ihracatını yüzde 80’ini balık ürünleri, balık konservesi, tuzlanmış ve dondurulmuş balık, balık unu, balık yağı, alüminyum, diatomit ve gübre meydana getiriyor.







