Büyükada Plajları 2020 - Büyükada'da Denize Girilecek En İyi Ücretli Ve Ücretsiz (Halk) Plajları Listesi

Harika plajları ile İstanbullulara hizmet veren Büyükada, ücretli veya ücretsiz birçok farklı seçenek sunmaktadır. Hem Avrupa Yakası'ndan hem de Anadolu Yakasından sadece bir vapur ile geçiş imkanı tanıyan Büyükada, ayrıca denizin tadını çıkarma olanağı sağlayacak plaj alternatifleri sunmaktadır.

Büyükada Yörükali Plajı

Vapurla iskelede indikten sonra ücretsiz şekilde tekne üzerinde Büyükada Yörükali Plajına ulaşmak oldukça kolay. Hafta içi 60 TL ve hafta sonu ise 70 TL olan plaj, pek çok olanağı sağlamaktadır. Şezlong ve şemsiye ile beraber duş, soyunma kabini, WC ve emanet dolabı gibi seçenekler sağlıyor. Aynı zamanda 0-6 yaş çocuklar için ücretsiz olurken 7 ile 12 yaş arasında %50 indirim bulunuyor. Atlama Platformu, mini kaydırak ve Cafe ile Restoran sayesinde gün içerisinde her türlü olanak sunulmaktadır.

Büyükada Blue Beach

Büyük adanın çarşısı ve iskelesine en yakın plaj olarak Blue Beach öne çıkıyor. Özellikle merkezden 10 dakika yürümek suretiyle plaja kolayca ulaşmak mümkün. Üstelik ücretsiz sürat teknesi ile geçiş imkanı sağlayan plaj, aynı zamanda pek çok olanak sunuyor. Kumluk bölgesi ve sığ denizi ile beraber özellikle ailelerin tercihi olarak öne çıkmaktadır. Haftanın her günü 50 TL ücret ile giriş imkanı sağlayan plaj, ayrıca soyunma kabini, ve WC ile duş ve pek çok olanak sağlıyor.

Büyükada Nakibey Plajı

Bir aile işletmesi olarak öne çıkan Nakibey Plajı, 30 yıldır hizmet vermektedir. Özellikle damsız girilmez tabelası ile beraber bir aile plajı olduğunu anlatan bölge, geniş kumluk alanı ve sığ denizi eşliğinde güzel bir zaman geçirme imkanı vermektedir. Hafta içi 60 TL hafta sonu ise 70 TL ücret ile giriş yapılabilir. Ayrıca 0-6 yaş çocuk grubu ücretsizken 7 ile 12 yaş arasındaki çocuklar için %50 indirim bulunuyor. Özellikleri sürat teknesine gerek olmadan, Büyükada iskelesinden 10 ve 15 dakika yürüyerek plaja ulaşmak mümkün.

Büyükada Prenses Koyu Plajı

Sessiz ve sakin bir ortamda kafa dinlenmek isteniyor ise, tercih edilecek en önemli bölgelerden biri prenses koyu plajıdır. Aynı şekilde yine iskelenin yanından sürat teknesi ile bölgeye rahatça ulaşım sağlamak mümkün. Ayrıca butik oteli olması ile beraber birçok farklı olanak sunuyor. Hafta içi 50 TL hafta sonu ise 60 TL ücreti olan plaj, 0-7 yaş çocukları için ücretsizdir. 7-12 yaş arasındaki çocuklar adına ise %50 indirim bulunuyor.

Büyükada Loc’ada

Daha çok bir meyhane olması ile öne çıkan Loc’ada, aynı zamanda önündeki alan ile saat 10.00 ile 17.00 arasında denize girme olanağı sağlamaktadır. Bölgeye giriş ücreti 100 TL olması ile beraber, İlk girişte soft (alkolsüz) içecek bedavadır. 0-6 yaş çocuklar için ücretsiz olan plaj, 7 yaşından sonra ise çocuklar için aynı ücret dahilinde hizmet vermektedir.

Büyükada Eskibağ Plajı (Halik Koyu Plajı)

Diğer plajlara göre fiyat açısından daha uygun bir bütçe sağlayan Büyükada Eskibağ Plajı, bölgenin en eski plajları içerisinde yer almaktadır. Büyükada iskelesinden ücretsiz tekne ile giriş imkanı bulunmasının yanı sıra, faytonla da gidilebilir. Özellikle 400 kişilik kapasiteye sahip geniş alanı 8 metre uzunluğu ile öne çıkıyor. Hafta içi ve cumartesi günü 50 TL ücreti olan plaj, pazar ve bayram günleri ise 60 TL ile giriş olanağı vermektedir. 0-7 yaş grubu çocuklar için ücretsiz olurken 7 yaşından sonraki çocuklar adını tam ücret alınmaktadır.