Büyük Saray Mozaikleri Müzesi Nerede? Büyük Saray Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Birçok kültüre ve medeniyete ev sahipliği yapmış olan İstanbul tarihi eserler açısından oldukça zengin bir şehirdir. Bu sebeple İstanbul'da binlerce tarihi eser bulunur. Bizans İmparatorluğu daha sonra Osmanlı İmparatorluğu İstanbul'da birçok eser inşa etmiştir. Büyük Saray mozaikleri Müzesi de İstanbul'da bulunan müzelerden bir tanesidir. Birçok kişi Büyük Saray mozaikleri Müzesi merak ederek müze içinde ki detaylarla ilgili bilgi sahibi olmak ister.

İstanbul Büyük Saray Mozaikleri Müzesi

Büyük Saray mozaikleri Müzesi İstanbul Mozaik Müzesi olarak da bilinmektedir. Sultanahmet Cami civarında bulunan arasta pazarında yer alan İstanbul Mozaik Müzesi oldukça etkileyici bir görünüme sahiptir.

610’dan 641 yılına kadar olan Doğu Roma İmparatorluğu döneminde eski Bizans saraylarının dünyada en iyi korunmuş durumda bulunan mozaiklerin ev sahipliği yapan İstanbul Mozaik Müzesi oldukça önemli bir özelliktedir. Büyük Saray mozaikleri müzesi Doğru Roma İmparatorluğu döneminde yapılan Bizans saraylarından biridir.

Ayasofya ve Hipodromdan sahile kadar uzanan her alanda birçok Bizans Sarayı bulunmaktaydı. Dönemin en önemli sanatçıları metrekarede yaklaşık 40000 parça kullanarak zemine mozaiklerden işlemeler yapmaktaydı. Bu dönemde mozaikler sarayların en önemli ve güzel eserleri olarak nitelendirilmiştir. Saray mozaikleri 1870 metrekareyi kaplamaktadır.

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi Tarihi

1. ve 8. Yüzyılda resim yapmanın yasaklanması üzerine mozaikler büyük mermerlerle kapatılmıştır. 1921 yılına kadar kapalı kalan mozaikler bu mermer paneller sayesinde oldukça iyi korunmuştur. Osmanlı Devleti'nde ise Fatih Sultan Mehmet tarafından denizden gelebilecek herhangi tehlikeye karşı sarayların Haliç bölgesinden taşınmasına karar verilmiş, mozaiklerin bulunduğu Saray bölgeleri toprakla kapatılmıştır. Daha sonra buraya Türk Mahallesi kurulmuş ve mozaikler korunmuştur.

1912 yılında bu bölgede çıkan yangın sonucu mahalle tamamen yok olmuş, 1935 ve 1951 yılları arasında arkeolojik kazılar yapılmıştır. Bu dönem içerisinde tavanı mozaiklerle süslü büyük bir avlu ve çevresinde Saray kalıntıları ortaya çıkarılmıştır. 1997 yılında dünyanın en güzel mozaik yerine sahip olan büyük Saray mozaikleri Müzesi olarak ziyarete açılmış olan müzede, yerlerinden sökülen temizlenen ve onarılan mozaikler orijinal halleriyle, orijinal yerlerine yerleştirilerek tamamlanmıştır.

Büyük Saray Büyük Saray Mozaikleri Müzesi Eserleri

Büyük Saray mozaikleri Müzesi dünyanın en önemli mozaiklerine sahip müze olarak görülmektedir. Müze içinde bulunan en güzel mozaikler kireçtaşı, çömlek ve renkli taşlardan oluşmaktadır. Müzede günlük yaşamdan, doğadan ve mitolojiden etkilenerek birçok mozaik figürü bulunmaktadır. Genel olarak mozaikler ise;

Fil ve aslan savaşı

Eşek besleyen çocuk

Kısrak emzirme

Keçi sağan adam

Çömlek taşıyan genç bir kız

Kaz sürüsü ve çocuklar

Elma yiyen Ayılar gibi mozaikler Büyük Saray mozaikleri Müzesi’nde orijinal haliyle ziyaretçilerini beklemektedir.

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi Ziyaret Saatleri

Büyük Saray mozaikleri Müzesi pazartesi günleri haricinde her gün 10.00 ve 17.00 saatleri arası ziyarete açıktır. 1 Ekim ve 1 Nisan kış döneminde ise Büyük Saray mozaikleri Müzesi Sabah 09.00 Akşam 17.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

Büyük Saray Mozaikleri Müzesi Giriş Ücreti

2020 yılında Büyük Saray mozaikleri Müzesi giriş ücreti 30 TL olarak belirlenmiştir. Müzeye giriş için müze kart geçerliliği bulunmaktadır.

Büyük Saray Mozaikleri Müzesine Nasıl Gidilir?

İstanbul Büyük Saray mozaikleri Müzesi Fatih ilçesinin Sultanahmet semtinde bulunmaktadır. Deniz istikametinde, Arasta Çarşısı içerisinde yer alan Büyük Saray mozaikleri Müzesi konum olarak herkesin bulabileceği bir konumda yer alır. Birçok ulaşım aracıyla bölgeye ulaşmak mümkündür. Tramvay, otobüs, şehir hatları vapur seferleri sayesinde Sultanahmet Meydanı'na ulaşarak Büyük Saray mozaikleri Müzesini ziyaret etmek mümkün olmaktadır.