Buruciye Medresesi Nerede Ve Nasıl Gidilir? Buruciye Medresesi Tarihi Ve Özellikleri Hakkında Bilgi

Buruciye medresesi ülkemizde en çok ziyaret edilen medreselerin başında gelmektedir. Tüm orijinalliği ile günümüze gelmeyi başarmıştır. Bu medrese Hacı Mesud Medresesi olarak da adlandırılmaktadır.



Buruciye Medresesi Tarihi ve Hakkında Bilgi



Buruciye Medresesi 1271 yılında açılmış olan bir medresedir. Selçuklu mimarisinin en güzel örneklerinden biri olan bu medrese Selçuklu döneminde inşa edilmiştir. Buruciye Medresesi Türkiye'de ki en eski medreselerden bir tanesidir. Şu an Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait olan bu medrese defalarca kez de restorasyona uğramıştır. Buruciye Medresesi 2005 yılında son kez restorasyon geçirmiş ve günümüzdeki halini almıştır. Buruciye Medresesi yapımında tuğla ve Rubble malzemelerinden yararlanılmıştır. Yapımında kullanılan malzemelerden dolayı günümüze dek sağlamlığı ile gelmeyi başarmıştır.



Buruciye Medresesi ayrıca bulunduğu şehrin en ünlü yapıları arasında yer almaktadır. Bundan dolayı bu şehre gelen kişiler öncelikle bu tarihi medreseye de uğramaktadırlar. Tarihte bu medrese fizik kimya ve astronomi gibi bilim dallarının öğrenilmesi amacı ile yapılmıştır. Tarihte bu medresenin hangi mimar tarafından yapıldığı da kesin olarak bilinmemektedir. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından koruma altına alınmış olan tarihi bir medresedir. Hicri takvime göre bu medresenin inşa edilme zamanı Hicri 670'dir. Özellikle bu medrese süsleme özellikleri ile de dikkat çekiyor.



Buruciye Medresesi Nerede?



Buruciye Medresesi Sivas'ta bulunan bir tarihi medresedir. Sivas'ın tarihi kent meydanında bulunmaktadır.



Buruciye Medresesi'ne Nasıl Gidilir?



Buruciye Medresesi'ne gitmek son derecede kolaydır. Şehir merkezinde bulunduğundan dolayı taksi ya da yürüme mesafesi ile bu bölgeye ulaşılmaktadır. Öncelikle Sivas merkezine giden birçok otobüs ve dolmuşlar yer almaktadır. Sivas merkeze geldikten sonra tarihi kent meydanına gidin. Buradan da yer alan tabelalar ile birlikte Buruciye Medresesi'ne ulaşım sağlayabilirsiniz. Şehir merkezine geldikten sonra herhangi bir aktarma ya da vasıta kullanmanıza da gerek yoktur. Vasıtasız ve aktarmasız bir şekilde şehir merkezine geldikten sonra yürüme mesafesi ile Buruciye Medresesi'ne ulaşabilirsiniz.



Ayrıca bu medreseye yine kendi özel aracınız ile de gelebilirsiniz. Sivas şehrinde yer almayanlar için Sivas tabelalarını takip ederek otobandan hızlı bir şekilde buraya ulaşım sağlayabilirsiniz. Sivas şehir merkezine geldikten sonra navigasyon yardımı ile birlikte bu tarihi medreseye ulaşabilirsiniz.



Buruciye Medresesi Özellikleri



- Buruciye Medresesi kapısı taç kapıdan oluşmaktadır.

- Medresenin önündeki avlu açık bir avludur.

- Kesme taştan örülmüş olan bir medreseye sahiptir.

- Buruciye Medresesi toplam iki kattan oluşmaktadır.

- Medresenin dört tane de eyvanı bulunmaktadır.

- Taç kapısının iki tane penceresi bulunmaktadır.

- Medresenin köşelerinde yivli kuleler bulunmaktadır.

- Selçuklu taş oymacılığı ile birlikte yapılmış bir medresedir.

- Dikdörtgen planlı inşa edilmiş bir yapıdır.

- Kapısı ise siyah çiniler ile süslenmiş olan bir kapıdır.

- Hacı Mesud adlı Selçuklu döneminde yaşamış olan kişilerin kabirleri yer almaktadır.

- Türbelerin yanlarında da iki tane beşik tonozları yer almaktadır.



Buruciye Medresesi Kime ve Hangi Devlete Ait Bir Yapıdır?



Buruciye medresesi Muzafferuddin Burucirdi'ye ait bir yapıdır. Bu yapı zamanında Selçuklu devletine ait olup günümüzde Türkiye'ye aittir.