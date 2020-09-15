Bursa’nın ‘Tarih Adası' şekillenmeye başladı

“Bursa’da tarih ve yeşil yeniden gün yüzüne çıkıyor” sloganıyla Bursa’nın adeta çehresini değiştirecek projelerin startını veren Büyükşehir Belediyesi, özellikle kentin tarihi kimliğini öne çıkaracak ‘Tarih Adası’ projesi kapsamındaki çalışmaları da etap etap hayata geçiriyor. Bu projenin adeta bel kemiğini oluşturan Hanlar Bölgesi ve Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Projesi’nde Kızılay binasının yıkımı yapılırken, projenin bir parçası olarak ele alınan Tophane yamaçlarındaki temizlik çalışmalarında da artık sona gelindi. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından 25 kişilik bir ekiple başlatılan çalışmalarda pet şişe, cam ve teneke içecek şişeleri, karton kutulardan oluşan 30 kamyon atık bölgeden uzaklaştırıldı. Kuruyan ot ve dal parçaları kaldırılırken, yamaçtaki yürüyüş yollarının zemini temizlendi, kör noktalardaki aydınlatma sistemleri yenilendi. Yamaçlara çok sayıda renkli çalı bitkisi ve erguvan dikildi.





Saat Kulesi ışıl ışıl



Yamaçlardaki temizlik çalışmalarında sona gelinirken, Bursa’nın önemli simgelerinden biri olan Tarihi Saat Kulesi’nin restorasyonu da tamamlandı. İlk kez Sultan Abdülaziz döneminde 1876 yılında yaptırılan, bugünkü son halini Sultan Abdülhamid zamanında alan Tophane Saat Kulesi, ilk günkü ihtişamına kavuştu. Kesme taştan inşa edilen 33 metre yüksekliğindeki 6 katlı kule, yapılan aydınlatma çalışmalarıyla geceleri de kent siluetine ayrı bir kent katıyor.





Yılların özlemi gerçekleşiyor



Tophane yamaçlarında devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yıllardır hayal edilen ancak bir türlü gerçekleşmeyen önemli bir projenin startını verdiklerini hatırlattı. Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Tarihi Saat Kulesi, Bey Sarayı ve Hisar Bölgesi'ni de içine alanı bir ‘Tarih Adasına’ dönüştürmeyi hedeflediklerini dile getiren Başkan Aktaş, “Saat Kulesinin restorasyonu bitti ve ışıklandırması yapıldı. Tophane yamaçlarında yıllardır ihmal edilen temizlik çalışmaları da hızla devam ediyor. Temizlik çalışmalarıyla birlikte aynı zamanda buradaki kalıntılar da ortaya çıkarılıyor, ışıklandırma çalışmaları yapılır. Ben bu vesileyle tüm hemşerilerimizden ve tüm misafirlerimizden özellikle şunu istirham ediyorum. Gerçekten bu yamaçlarda iş yapmak, çalışmak çok kolay değil. Onlarca arkadaşımız burada çalışıyor. Lütfen çerçöp atarak kirliliğe meydan vermeyelim. Gerçekten temizliği çok zor ve bu güzelliği hep beraber şehir olarak yaşayalım” dedi.