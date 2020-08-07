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Hürriyet
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Bursa’nın müzeleri dünyaya açıldı
Seyahat
İHA
Haber Giriş: 07.08.2020 - 16:44,Son Güncelleme:

Bursa’nın müzeleri dünyaya açıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin geçtiğimiz yıl 1 milyondan fazla yerli ve yabancı ziyaretçi tarafından gezilen müzelerinden 6 tanesi sanal ortama taşınarak, kapılarını dünyaya açmış oldu.

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Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında Bursa’ya kazandırılan, kentin tarihi ve kültürel hafızasını oluşturan müzeler sanal ortama taşındı.

Bursa’nın müzeleri dünyaya açıldı


Özellikle pandemi sürecinde vatandaşların kabalık ortamlarda bulunmaması ve bazı etkinlikleri dijital ortamda evlerinden de takip etmelerine olanak sağlayan Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bursa Kent Müzesi, Hünkar Köşkü Müzesi, Enerji Müzesi, Göç Tarihi Müzesi, Kuran ve El Yazmaları Müzesi ile Tekstil Sanayi Müzesinde çekimler yaptırılıp, 3 boyutlu olarak dijital ortama taşıdı. Bu sayede vatandaşlar evlerinden veya bulundukları yerlerden www.bursa.bel.tr/sanalmuze adresi ve BursaCepte mobil uygulamasından müzeleri gezebilme, müzedeki resimler ve materyaller hakkında bilgi alabilme imkanına kavuştu. Yapılan çalışma ile Bursa’nın müzeleri aynı zamanda dünyanın herhangi bir noktasından da gezilebilecek.

Bursa’nın müzeleri dünyaya açıldı


Pandemi sürecinde evde kalan, kalabalık ortamlardan uzak duran vatandaşlara müzeleri sanal ortamda gezdirme imkanı sunan Büyükşehir Belediyesi, zaman içinde kentin tarihi değerlerini de bu yolla gezintiye açmayı hedefliyor.

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