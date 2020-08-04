Bursa’nın gizli güzelliği 'koruma' bekliyor

Bursa'nın dört bir yanı tabiat harikalarıyla dolu. Bu güzelliklerden biri de Nilüfer ilçesindeki Maksem Pınar. Bugüne kadar çok kişi tarafından bilinmeyen ama doğa sporcularının hayran kaldığı dere, koruma bekliyor. Yaklaşık 1 kilometrelik dere, kireçli suyuyla oluşan havuzlar sebebiyle Pamukkale’deki travertenleri aratmıyor. Yaklaşık 500 metresi vatandaşlar tarafından bahçe, ev, baraka gibi kullanılırken, geri kalan bölgesi ise tabiat parkı olarak tescillenip vatandaşların istifadesine sunulmayı bekliyor.





Farklı bölgelerde gizli kalan güzellikleri keşfeden İsmet Şentürk, son olarak yürüyüş yaptıkları Maksem Pınarı'na hayranlığını gizleyemedi. Nilüfer sınırları içerisinde Hasanağa Göletine akan Maksem Pınarı'nın doğal haliyle bugüne kadar kalabildiğini ifade eden İsmet Şentürk, "Sadece bir dokunuş ile bu doğa harikası yetkililerin ilgisine muhtaç halde. İnsanlar burada yürüyüş yapabilir, doğanın güzellikleri içerisinde tabiat harikası bir yer. Kireçli suyu sebebiyle Pamukkale’deki gibi travertenler oluşmuş.









Çok güzel havuzların oluştuğu bir yapısı var. Eğer temiz tutabilirsek, o havuzlar bize yarın o doğal güzellikleri sunabilir. Yeter ki oraya sahip çıkarak bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bursa dışından bile birçok turistin gelip görmek istediği bir yer olabilir. Yaklaşık 1 kilometrelik dere boyunca vatandaşlar tarafından yaklaşık 500 metresi kullanılmış. Geri kalan 500 metresini dahi koruyarak halkın kullanımına açabiliriz. Buraya herhangi bir tesisin kurulmasına ihtiyaç yok. Bu alan belediye veya bakanlık tarafından düzenlemeleriyle koruma altına alınabilir. Yürüyüş parkurlarına ara ara bank konulabilir. Bir tabiat parkı olarak korumaya alınmalıdır. Tescil edilmeye muhtaç hak eden bir yer diye düşünüyorum" dedi.