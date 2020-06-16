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Hürriyet
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Bursa'da zeytin ağaçları arasında bulundu! Definecilerin hedefi oldu...
Seyahat
DHA
Haber Giriş: 16.06.2020 - 17:00,Son Güncelleme:

Bursa'da zeytin ağaçları arasında bulundu! Definecilerin hedefi oldu...

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, Osmanlı döneminde inşa edilen yaklaşık 600 yıllık Narlı Hamamı, defineciler tarafından tahrip ediliyor. Atıl durumda, zeytin ağaçlarının arasında kalan tarihi hamam, dronla havadan görüntülendi.

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Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Narlı köyünde, köyün kuruluşu ile birlikte 600 yıl önce inşa edilen Narlı Hamamı, zeytin ağaçlarının arasında kaldı. Bazı yerleri tahrip olan hamam definecilerin de hedefi haline geldi. Etrafında kazı yapılan tarihi hamamın çökme tehlikesiyle karşı karşıya geldiğini belirten Narlı Mahalle Muhtarı Salim Özdemir, hamamın onarıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bursada zeytin ağaçları arasında bulundu Definecilerin hedefi oldu...


'ALTIN ARAMAYA GELENLER KAZIYOR'

Bakım yapılması durumunda yerli yabancı turistlerin hamamı ziyaret edebileceğini söyleyen Salim Özdemir, "Köyümüz 600 yıllık bir köy. Hamam köyümüzle beraber yapılmış. 600 yıllık bir hamamımız var. Zamanla tahrip olmuş, köy işgale uğradığı zamanlarda tahrip olmuş. Altın aramaya gelen kişiler tarafından kazılmış, bakımsız kalmış. İyi bir manzara değil.

Bursada zeytin ağaçları arasında bulundu Definecilerin hedefi oldu...


Bakımı yapılsa, güzelleştirilse daha da güzel olacak. En azından tarih yeniden canlanacak. Bakıma ihtiyacı var. Gelip burada eski Osmanlı hamamını kazmanın bir anlamı yok. Yeni kazı yapmışlar. Tahribat oluşmuş.

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Yenilenirse, bakım görürse daha güzel olacak. En azından turistler gelir, görür, ziyaret eder. Bu işleri yapan arkadaşlara da yazıklar olsun. Tarihi bu kadar hasara uğratmanın, zarara uğratmanın anlamı yok. Daha önce müze müdürümüz ve belediye başkanımız geldi. Uygun görüldüğü takdirde tadilat yapmayı düşündüler ama şu ana kadar herhangi bir proje hazırlanmadı" dedi.

Bursada zeytin ağaçları arasında bulundu Definecilerin hedefi oldu...


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