Bursa Ulu Camii Nerede? Bursa Ulu Camisi Tarihi, Özellikleri, Hikayesi Ve Mimarı Hakkında Bilgi

Bursa Ulu Camii Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan Türkiye'nin en önemli camilerinden bir tanesidir. Bursa'nın Osmanlı hakimiyetine girmesinden sonra bölgede birçok mimari eser konumlandırılmıştır. Bunlardan bir tanesi de burada bulunan camilerdir. Bursa Ulu Cami ile ilgili birçok detay ziyaretçiler tarafından merak edilmektedir.

Bursa Ulu Camii Nerede?

Bursa Ulu Camii Bursa Merkezde, Atatürk Caddesi, Orhan Gazi Parkı'nın bulunduğu alanda Yıldırım Bayezid tarafından 1396- 1400 yılları arasında yaptırılmış olan bir camidir. Bursa Ulu Cami bugün Bursa'nın en çok ziyaret edilen yapılarından bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Bu sebeple oldukça önemli bir mimari yapıdır.

Bursa Ulu Cami Özellikleri

Bursa Ulu Cami Beyazıt tarafından yaptırılmış Osmanlı erken dönem mimari eserleri arasında çok kubbeli anıtsal yapılardan ilki olarak bilinmektedir. Caminin inşaat bittikten sonra ilk namazı Yıldırım Beyazıt, Molla Fenari, Emir Sultan’ın da bulunduğu bir cemaatle Somuncu Baba kıldırmıştır. Caminin ilk İmam ise Mevlid-i Şerif'in yazarı Süleyman Çelebi’dir. Caminin içinde kubbenin altında yer alan şadırvanın 16 köşeli havuzu 33 çanaklı fıskiyesi bulunur. Camii bitiş tarihi minber kapısı üzerindeki kitabede yazılıdır.

Cami minareleri ise farklı dönemlerde yapılmıştır. Batıdaki ilk minare Yıldırım Beyazıt zamanında yapılırken, doğudaki minare Çelebi Sultan Mehmet tarafından yaptırılmıştır. Timur'un 1402'de Anadolu'yu istila etmesinden sonra Cami tahrip edilmiş daha sonra tamiratlar yapılmıştır. Toplam 3165 metrekare olan Bursa Ulu Cami, Ulu camilerin arasındaki en büyüğü olarak bilinir. Ulu cami 12 ayak üzerine 20 kubbe ile örtülmüştür. Caminin üstünde bulunan kubbenin üstü ise açıktır. Hava sirkülasyonu sağlar.

Bursa Ulu Cami minberi Şaheser olarak ifade edilir. Ceviz ağacında tek bir çivi ve yapıştırma malzemesi olmadan geometrik parçaların birbirine geçirilmesi oluşturulması ile yapılan ağaç işçiliği tam bir sanat eseri olarak kabul edilir. Minber kainatı sembolize ederken üzerinde güneş sistemi kabartma bir şekilde işlenmiştir. Buradaki gezegenler Güneş'e uzaklıkları ve büyüklükleri oranları hesaplanmış bir şekilde çizilir. Dönemin şartları göz önünde bulundurulduğunda bu durum bir mucize olarak adlandırılabilir.

Bursa Ulu Camii Mimarı

1396 1399 yılları arasında inşaatı devam eden Bursa Ulu Cami'nin mimarı ise Ali Neccar olduğu bilinmektedir. Erken dönem Osmanlı mimari yapılarından en heybetlisi olarak karşımıza çıkan Ulu Cami 20 kubbe ile örtülü olan bir eserdir. Caminin en büyük ve ortada bulunan kubbesinin üstü açıktır son yıllarda cam ile kapatılmıştır.

Bursa Ulu Cami Hikayesi

Bursa Ulu Cami'nin yaptıran Yıldırım Bayezid, Niğbolu zaferinden kazandığı ganimetlerle Cami yaptırmak ister. Bugünkü Ulu caminin bulunduğu alanda Mimarlar karar kılar. Arsa üzerinde evi bulunan, bahçesi bulunan kişileri başka yerden arsalar verilir. Ayrıca değerin çok üstünde altınlarda kişilere dağıtılır. Ancak burada bulunan bir kadın evini vermek istemez. Çok yüksek miktarlarda para teklif edilmesine rağmen kadın kabul etmez. Vezirler, padişah kadının ayağına kadar gitmiş olmasına rağmen kadın evini vermez. Bunun üzerine padişah divanı toplar ve bir çözüm bulmaya çalışır. Daha sonra o gece kadın rüyasında mahşer yerini görür. Büyük bir ızdırap çektiğini gören kadın ertesi gün kendi ayaklarıyla saraya gelerek arsayı bağışlar.