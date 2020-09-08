Bursa Kent Müzesi Nerede? Bursa Kent Müzesi Tarihçesi, Eserleri, Giriş Ücreti Ve Ziyaret Saatleri (2020)

Bursa Anadolu’nun en eski olan yerleşim yerlerinden birisidir. Aynı zamanda şehirleşmede öncü olan bir kenttir. Kentin tarihi 7000 yılı aşmıştır. Geçmişten günümüze Bursa kentinin geçirmiş olduğu tüm dönüşümleri Bursa Kent müzesi gözler önüne seriyor.

Bursa ve çevresinde yaşamaya başlayan ilk uygarlıklar, beylikler, Osmanlı Devleti ve günümüz Cumhuriyet Dönemine kadar kentin tarihinden beslenen ve bu tarihi çok iyi yansıtan bu müze daha fazlasını sunuyor. Bursa şehrinin yalnızca tarihi değil ticari hayatı, kültürel ve sosyal hayatı, coğrafyası ile oldukça zengin koleksiyonun ziyaretçilere sunulduğu bir müzedir. 2006 senesinde Lizbon’da düzenlenmiş olan Avrupa Müze Forumunda üçüncülük ödülüne layık görülmüş bir müzedir. Türkiye’deki ilk kent müzesi olma unvanına da sahip olan müzedir.

Bursa Kent Müzesi Nerede?

Bursa Kent Müzesi, Bursa ilinin Osmangazi ilçesinde bulunmaktadır. Atatürk Caddesi, Hocalizade Mahallesinde yer almaktadır. Bursa Kent Müzesi Atatürk Caddesinde yer alan Heykel Meydanın da içinde bulunduğu alanda bulunmaktadır. Müzenin bulunduğu noktaya Bursa kentinin her yerinde toplu taşıma araçları kullanılarak kolaylıkla ulaşım sağlanabilir. Aynı zamanda özel araçlar ile kolaylıkla ulaşım sağlanabilir. İstanbul istikametinden müzeye ulaşmak üzere özel araç ile gidenler Yalova Caddesini takip ederek Kent Meydanı tabelalarının yardımıyla Bursa Kent Müzesine ulaşılabilir.

Bursa Kent Müzesi Tarihçesi

Bursa Kent Müzesi Türkiye’nin ilk kent müzesidir. 1926 senesinde Ekrem Hakkı Ayverdi’nin yaptırmış olduğu müzedir. Mimarisini Kemalettin Bey’in yapmış olduğu düşünülmektedir. Müze binası inşasının tamamlanmasının ardından 75 sene boyunca Bursa Adliye Binası şeklinde kullanılmıştır. Ardından Bursa Belediyesine devredilen bina 2004 senesinde Bursa Kent Müzesi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Bursa Kent Müzesi Eserleri

Bursa Kent Müzesinin bodrum katında çeşitli temalara göre düzenlenmiş olan El Sanatları Galerisi bulunmaktadır. Bursa kentinin tarihsel olarak ticari hayatları ve el sanatlarının görsel şekilde sunulmuştur. Günümüzde yok olmak üzere olan çeşitli el sanatları burada canlandırılmıştır. Kebapçı, keçeci, tekstilci, çinici, bakırcı, semerci, marangoz, tekstilci, havlucu gibi atölyeler bulunur. Zemin katta ise iki farklı galeri bulunmaktadır. İlk galeri Uygarlıklar Kenti Bursa isimli galeridir. Burada Bursa kenti ve çevre kentlerden ilk uygarlıklardan başlanarak Kurtuluş Savaşı zamanına kadar çeşitli görseller, belgeler, objeler, animasyonlar yer alır. İkinci galeri ise Çağdaş Bursa galerisidir. Kurtuluş Savaşının ardından günümüze kadar Bursa’nın tarihini gözler önüne seren galeridir. Birinci katta ise Yaşam ve Kültürüyle Bursa Galerisi isimli galeri bulunur. Bu galeride Bursa’nın tarihi açısından önemli olan isimler, geçmişten günümüze eğlence ve yemek kültürü, spor, eğitim gibi çeşitli belgeler, objeler bulunur.

Bursa Kent Müzesi Giriş Ücreti

Bursa Kent Müzesi ücretsiz olarak ziyaret edilebilmektedir.

Bursa Kent Müzesi Ziyaret saatleri

Bursa Kent Müzesi haftanın her günü Pazartesi günü haricinde sabah saat 09:30 ile akşam saat 17:30 arasında ziyarete açıktır.

Bursa Kent Müzesi Hakkında Bilgi

Bursa Kent Müzesi üç katlı olan bir müzedir. Müze içerisinde Bursa şehrinin ticari, coğrafi, tarihi ve kültürel olarak çeşitli eserlerin sergilendiği alanlar dışında zaman zaman düzenlenen geçici sergilere ev sahipliği yapan 3 adet Geçici Sergi Salonu bulunur. Aynı zamanda film gösterileri ve konferanslar için kullanılan Etkinlik Salonu da bulunmaktadır. Çeşitli amaçlara uygun olarak eğitimlerin düzenlenebilmesi için de bir adet Eğitim Salonu da bulunmaktadır. Aynı zamanda hediyelik eşya mağazası ve kafe de bulunmaktadır.